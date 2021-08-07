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【新冠肺炎】許樹昌：變種病毒全球擴散　促收緊家居隔離高危行業應快打疫苗

社會 11:11 2021/08/07

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

內地及澳門爆發新冠病毒疫情，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，Delta變種病毒全球擴散，本港當務之急要做好外防輸入，但不能長期封關，建議高危行業人士，例如要接觸來港人士的酒店及機場員工，盡快接種疫苗。

許樹昌今早出席電台節目指出，部分港人已在海外滯留一段時間，本港不可能長期封關，因此要小心開關，目前要求抵港人士進行酒店隔離及自我監測，隔離期間亦會進行多次檢測；另外由中度風險地區返港的港人亦要隔離21日，相信病毒不會容易進入社區。

港府暫停廣東省以外的「回港易」，須於抵港後家居強制檢疫14天，已完成疫苗接種的海外入境人士，亦只須接受7天家居隔離及7天自行監察，但許樹昌憂慮家居隔離檢疫做法，建議當局收緊要求，要求回港人士於酒店檢疫。

至於新冠疫苗對變種病毒的保護作用，許樹昌指根據數據，變種病毒令新冠疫苗的保護功效「打折扣」，復必泰對變種病毒防護力達60%，科興的數據不多。不過，他認為疫苗仍有一定保護力，即使不幸確診亦可減輕症狀，體內病毒率亦相對未打疫苗的確診者低，「唔打可能病毒率高啲、傳更多人」。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：蘇文軒

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