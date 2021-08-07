【錯誤坐姿】14歲男生每日翹腳坐10小時用電腦　壓傷神經跛腳走路以為中風【附紓緩方法】

▲ 14歲男生長期翹腳坐，壓傷神經，導致無法抬起右腳。

不少人也習慣翹腳坐，但長期維持可硬損傷，影響走路。近日台灣一名14歲男學生因為疫情在家進行遠距教學，每日用電腦逾10小時，並一直翹腳坐，導厭致神經受損，出現垂足症，猶如跛腳走路。本港有註冊物理治療師指出，長期翹腳還可引發三大健康問題。

綜合台媒報道，該名14歲朱姓男學生半個月前發現右腳無力，無法抬起，搓揉肌肉也無改善。父母因擔心兒子中風，故帶他求醫。台灣員榮醫療體系員生醫院神經內科主任葉宗勲指出，該名男生右腳呈垂足狀態，經問診後得知他每天翹腳坐在電腦前超過10小時。葉醫生表示，翹腳引致腓骨受到壓迫，令腓神經傳導失常，出現垂足症狀，即無法抬起腳，走路時腳掌拖地。

翹腳3大影響

本港註冊物理治療師李建邦早前接受TOPick訪問時指出，翹腳可引發3大問題，包括：脊椎側彎、椎間盤突出、靜脈曲張。

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紓緩方法

註冊物理治療師李建邦教大家2套伸展動作，有助紓緩翹腳引起的痛症，點擊下圖看完整動作。

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責任編輯：羅嘉欣