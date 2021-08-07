  • 31°C
香港時間 : 2021807日 (週六) 12:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】本港18萬青少年接種首劑疫苗　14人打針後患心肌炎

社會 11:22 2021/08/07

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓。(資料圖片)

政府6月開放予青少年接種新冠疫苗。醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓表示，本港約有18萬12歲至19歲青少年已接種首劑疫苗，接種率約4成，較香港整體5成接種率略低。截止昨日(6日)，有14名18歲以下青少年接種疫苗後出現心肌炎，病情輕微。

蘇景桓今早在電台稱，雖然青少年群組已接種首劑疫苗的接種率為4成，但本港於6月中才開始為他們接種疫苗，故認為進展理想。蘇景桓續指，截止昨日有14名青少年接種疫苗後出現心肌炎，情況與外國相若，接種mRNA疫苗例如復必泰後出現心肌炎的情況，較無打針的多，且病情輕微，很快康復，他建議打針後一至兩周內不要進行競爭性及激烈運動。

他強調，職員為青少年打針前均會提醒風險，並要留意在接種後會否出現心口痛等徵狀，若有需要應立即求醫。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【猥褻兒童】10及11歲兄弟一年遭多次非禮　警方粉嶺拘捕64歲男補習導師
今日 10:34
【猥褻兒童】10及11歲兄弟一年遭多次非禮　警方粉嶺拘捕64歲男補習導師
【封區檢測】上環海景大廈強檢行動今早6時半完成　無發現確診個案
今日 10:56
【封區檢測】上環海景大廈強檢行動今早6時半完成　無發現確診個案
【新冠肺炎】許樹昌：變種病毒全球擴散　促收緊家居隔離高危行業應快打疫苗
今日 11:11
【新冠肺炎】許樹昌：變種病毒全球擴散　促收緊家居隔離高危行業應快打疫苗

你可能感興趣

【猥褻兒童】10及11歲兄弟一年遭多次非禮　警方粉嶺拘捕64歲男補習導師
今日 10:34
【猥褻兒童】10及11歲兄弟一年遭多次非禮　警方粉嶺拘捕64歲男補習導師
【封區檢測】上環海景大廈強檢行動今早6時半完成　無發現確診個案
今日 10:56
【封區檢測】上環海景大廈強檢行動今早6時半完成　無發現確診個案
【新冠肺炎】許樹昌：變種病毒全球擴散　促收緊家居隔離高危行業應快打疫苗
今日 11:11
【新冠肺炎】許樹昌：變種病毒全球擴散　促收緊家居隔離高危行業應快打疫苗
疫情 BioNTech 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 運動

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】