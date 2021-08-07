【新冠肺炎】本港18萬青少年接種首劑疫苗　14人打針後患心肌炎

▲ 醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓。(資料圖片)

政府6月開放予青少年接種新冠疫苗。醫管局兒科統籌委員會主席蘇景桓表示，本港約有18萬12歲至19歲青少年已接種首劑疫苗，接種率約4成，較香港整體5成接種率略低。截止昨日(6日)，有14名18歲以下青少年接種疫苗後出現心肌炎，病情輕微。



蘇景桓今早在電台稱，雖然青少年群組已接種首劑疫苗的接種率為4成，但本港於6月中才開始為他們接種疫苗，故認為進展理想。蘇景桓續指，截止昨日有14名青少年接種疫苗後出現心肌炎，情況與外國相若，接種mRNA疫苗例如復必泰後出現心肌炎的情況，較無打針的多，且病情輕微，很快康復，他建議打針後一至兩周內不要進行競爭性及激烈運動。



他強調，職員為青少年打針前均會提醒風險，並要留意在接種後會否出現心口痛等徵狀，若有需要應立即求醫。

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責任編輯：蘇文軒