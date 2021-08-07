【怪獸家長】放任兒子在商場男女廁來回亂跑　港爸懶理施施然叫：唔好入女廁啊！

▲ 放任兒子在商場男女廁來回亂跑，港爸只顧撳電話懶理。

小朋友總會有扭計、發脾氣及行為不當的時候，家長看見後需要適當處理孩子的情緒和教導孩子正確的態度。日前，有網民於社交媒體投稿，指一名港爸放任兒子在觀塘一間商場內的男女廁亂跑，其孩子並非需要媽媽照顧如廁，只為玩樂。網民看見後提醒當時只顧看電話的港爸，他才施施然叫：「唔好入女廁啊！」

網民於Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指當時在觀塘一間商場內的女廁門口等待朋友，期間看見一名年約6至7歲的男孩子開懷大笑，他不停衝入女廁，再衝入男廁，及後再衝回女廁，來來回回亂跑約5至6次。

▲ 有網民於社交媒體投稿，指有岡港爸放任兒子在女廁出入。（生仔要考牌系列）

網民懷疑門口一名男性為男孩子的父親，他完全放任兒子出出入入女廁，

呢位小朋友並唔係要呀媽湊住如廁，只係為咗玩。

網民看見後無奈望著港爸說：「咁都得呀？」當時顧著看手機的港爸才不慌不忙地叫：「唔好入女廁啊！」但其兒子仍不聽勸告，繼續興奮地跑入女廁。

網民：大人小朋友或違法

貼文引來網民熱議，不少人認為6至7歲的小朋友已懂得分辨男女廁，另有網民認為其家長或間接讓兒子違反《公廁(行為及舉止)規例》。據規例所指，在公廁內，任何男性不得進入撥作女性使用的部分，但年齡在5歲以下並由一名女性親屬或護士陪同的男童，則不在此限。事件中年約6至7歲的男童及看顧其親屬為男性，二人均有機會違法。

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳