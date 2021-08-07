【開學安排】楊潤雄：暫未收到有學校申請全面復課　料未必有學校能達到要求

▲ 教育局局長楊潤雄。(資料圖片)

教育局日前宣布9月新學年起，若全校師生完成接種兩劑疫苗比率均達7成，可恢復全日面授課堂，個別級別接種率達標亦可先恢復全日面授。教育局局長楊潤雄估計，9月開學時有學校未必能夠達到要求，但當局不會訂下回復全日面授課堂的時間表，只希望「愈早做到愈好」。

楊潤雄今早在電台表示，截至7月中12歲以上學生，已接種及有計劃接種的比率是40%，教職員已接種至少一針的比率是47%，亦有20%教職員表明短期內會打針，相信9月開學前教職員的接種率能夠達到7成。當局要求教職員及學生均要達至7成接種率，方能恢復全日面授課堂，但教育局暫時未收到有學校申請全面復課，亦沒有估算有多少學校能做到全面復課，但他認為9月1日開學時，已有學校的7成學生完成接種疫苗的機會不大。

他指出，局方將會向學校提供全日復課的指引，包括午膳時學生要保持距離或設置隔板等，亦會要求學生午膳完畢後要清潔坐位，減少除下口罩的時間等。

已11次安排外展隊到校打針，涉及約40間學校，另外有近300間學校安排旅遊巴，接送學生到社區疫苗接種中心打針，若需要延長計劃，會再與公務員事務局商討。被問到幼童未能接種疫苗，小學及幼稚園難以恢復全日課堂，楊潤雄認為當整體市民的接種率進一步提升，本地疫情緩和時，會諮詢專家意見，審視是否有條件放寬。

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責任編輯：蘇文軒