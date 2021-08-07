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【教協風波】楊潤雄：經審慎判斷決定終止雙方關係　若教協有違國安法有關部門會跟進

社會 11:55 2021/08/07

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教育局直指教協近年的言論和行徑往往與教育專業不符。(資料圖片)

教育局宣布全面終止和教協的工作關係，直指教協近年的言論和行徑往往與教育專業不符，本質上與政治團體無異。教育局局長楊潤雄表示，有關決定沒有考慮教協的政治取向，亦沒有與其他教育專業團體作比較，強調是視乎教協整體行為、經審慎判斷後，決定終止雙方關係。

楊潤雄在電台指，外界對教協過去的表現「心裡有數」，而教協事後發聲明指將聚焦教育專業及權益的工作，反映教協本身都認為，過往行為偏離相關工作，如果教師想提出任何意見，不需要有人代言，可以直接向教育局提出。

他又舉例，指教協在修例風波中鼓勵教師罷課，將政治滲入校園，反映教協言行不符專業教育團體的標準，如果教協過往的行為有違反國安法，相信有關部門會調查及跟進，強調政府取締任何一個組織，都要有充分理據、依法辦事。

另外，港大校委會早前決定，禁止所有參與港大學生會評議會上月7日會議的學生，進入港大校園範圍，以及使用大學設施和服務。楊潤雄說尊重大學決定，認為港大是以風險評估的角度作決定，並非懲罰學生 。

他指出，輔導學生包括勸喻、解釋，亦包括懲罰，令他們明白做事有後果，強調港大有既定程序處理，在法律角度是否需要負責，就超出大學能決定的範圍。

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責任編輯：蘇文軒

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