【東京奧運】港隊連取佳績帶來黃金時機　學者：港府應趁機建立長遠運動策略布局

▲ 港隊在東京奧運取得佳績，有學者認為，港府應趁黃金時機建立長遠體育制度。(資料圖片)

港隊在東京奧運至暫取得1金2銀2銅佳績，破盅歷屆紀錄。浸大體育、運動及健康學系教授劉永松指出，香港政府及其他主要持份者應把握黃金時機，作出短、中、長期策略布局，帶動群眾參與運動，達致精英與群眾運動相互呼應，建立健康城市。

劉永松在電台節目表示，今屆奧運港隊頻傳喜訊，港協暨奧委會、香港體育學院、各運動總會等，應趁今次黃金時機，檢視財政資源分配、發掘潛質運動員劃、開發運動科研、運動員退役後讀書及就業安排等，建立一個恆常5年計劃，建立「柱躉式」培訓制度發展精英運動，令香港運動員得以延續優越成績和精神。

劉永松稱，根據研究，奧運閉幕後約半年「奧運效應」便會消失，市民參與運動的動力隨之下降，當局應該思考如何透過精英運動帶動公眾參與，「這樣才能達致精英與群眾運動的相互呼應，建立健康城市。」

▲ 浸大體育、運動及健康學系教授劉永松。(資料圖片)

東京奧運在新冠肺炎疫情下順利進行，劉永松認為，今次奧運在準備比賽及防疫各方面未算完美，但不失作為日後在新常態下的重要參考，汲取今次經驗，準備下一次疫情下的運動賽事安排。

而運動員本身亦面對很多不可控因素，例如會否染疫、訓練及比賽環境有限制等，甚至取消，加大運動員精神壓力，「尤其是在這個世界最頂尖的運動比賽舞台，運動員如何處理心理壓力、提升精神面貌，是臨場表現最關鍵的一環，這種情況在今次疫情下的奧運更凸顯出來。」

他引述歷史性勇奪兩面游泳銀牌的「亞洲女飛魚」何詩蓓稱，比賽時8成是心理，2成是體能因素，認為各國隊伍有必要提升運動員的心理質素，「教練和運動心理學家的角色愈來愈重」，相信在下屆巴黎奧運，運動員應對壓力會所有進步。

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責任編輯：蘇文軒