  • 30°C
香港時間 : 2021807日 (週六) 14:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【教主風潮】女兒要求與Anson Lo廣告板合照　港爸誤一家合影女拒絕：我唔要影到你

親子 13:07 2021/08/07

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

女兒要求與Anson Lo廣告板合照，港爸誤會一家合影卻被女兒拒絕。

MIRROR風潮持續，每次有成員代言新品牌，除了產品成為搶手貨外，廣告展示牌同樣成為熱點。MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）最近拍攝新一輯麥當勞廣告，推出以其外號為靈感的全新「粉紅教主」冰雪特飲，而在8月5日起Anson Lo一款「粉紅教主」造型將在尖沙咀星光行外的大型戶外廣告板展出，一眾神徒立刻到場新打卡。

Anson Lo拍攝麥當勞廣告。（影片截圖）

不過，日前有網民在Facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發帖及上載相片，指經過Anson Lo廣告版時親眼目睹及聽見一家三口的對話。網民聽見女兒對父母說：「我要同佢影相。」爸爸隨即回應：「叫媽媽幫我哋影！」女兒聽見後立刻拒絕，並對爸爸說：

我唔要影到你。

爸爸感到無言。

爸爸抱起愛女，讓其與Anson Lo合影。（我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組 FB）

從相片可見，3人在「粉紅教主」Anson Lo的廣告板前，相信是女孩的母親負責影相，而愛女心切的港爸則抱起女兒到Anson Lo的肩膀附近。港爸全程屈膝蹲著，頭望向地下避免入鏡。

廣告板位於尖沙咀碼頭附近。（大會照片）

網民：個女嫁咗俾Anson Lo

帖文引來大批網民留言大叫「個女嫁咗俾教主Anson Lo系列！」，也有同情港爸，一求港爸的心理陰影面積。另有不少網民表示是前世情人今生來討債。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

同場加映：鄭中基10歲女迷上戀愛動漫萌起少女心　「暖男爸爸」立約限18歲拍拖被拒簽

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

網絡熱話 家庭關係 育兒心得 拍拖 盧瀚霆 Mirror 廣告 麥當勞

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】