【教主風潮】女兒要求與Anson Lo廣告板合照　港爸誤一家合影女拒絕：我唔要影到你

▲ 女兒要求與Anson Lo廣告板合照，港爸誤會一家合影卻被女兒拒絕。

MIRROR風潮持續，每次有成員代言新品牌，除了產品成為搶手貨外，廣告展示牌同樣成為熱點。MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）最近拍攝新一輯麥當勞廣告，推出以其外號為靈感的全新「粉紅教主」冰雪特飲，而在8月5日起Anson Lo一款「粉紅教主」造型將在尖沙咀星光行外的大型戶外廣告板展出，一眾神徒立刻到場新打卡。

▲ Anson Lo拍攝麥當勞廣告。（影片截圖）

不過，日前有網民在Facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」發帖及上載相片，指經過Anson Lo廣告版時親眼目睹及聽見一家三口的對話。網民聽見女兒對父母說：「我要同佢影相。」爸爸隨即回應：「叫媽媽幫我哋影！」女兒聽見後立刻拒絕，並對爸爸說：

我唔要影到你。

爸爸感到無言。

▲ 爸爸抱起愛女，讓其與Anson Lo合影。（我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組 FB）

從相片可見，3人在「粉紅教主」Anson Lo的廣告板前，相信是女孩的母親負責影相，而愛女心切的港爸則抱起女兒到Anson Lo的肩膀附近。港爸全程屈膝蹲著，頭望向地下避免入鏡。

▲ 廣告板位於尖沙咀碼頭附近。（大會照片）

網民：個女嫁咗俾Anson Lo

帖文引來大批網民留言大叫「個女嫁咗俾教主Anson Lo系列！」，也有同情港爸，一求港爸的心理陰影面積。另有不少網民表示是前世情人今生來討債。

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責任編輯：王明芳