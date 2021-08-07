【香港小姐2021】港姐破天荒做真人騷　佳麗穿泳裝接受各項挑戰爭出線　

▲ 港真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》。

東京奧運會將於明天（8月8日）舉行閉幕典禮，即是由下周一（8月9日）起，TVB、ViuTV、開電視都回復平常的節目時間編排，當中TVB、ViuTV繼續銀收視大戰。

TVB方面，晚上8時播《愛．回家之開心速遞》之後，8時半播《七公主》、9時半播《智能愛人》。至於10時半的綜藝節目時段，由重頭節目《2021香港小姐競選》真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》上陣。

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港姐佳麗分成4組

今屆港姐破天荒以真人騷進行， 節目一共8集，28位入圍佳麗獲安排入住西貢酒店，並在8位師姐領隊，包括：慧妍雅集4位代表曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒，以及張秀文、朱晨麗、馮盈盈、何依婷帶領下分成紅、綠、橙及粉紅4組，參與為期11天的「Stay Battle」。

出戰有別傳統的破格挑戰及任務爭奪Stay名額，亦會接受師姐莫可欣、麥美恩、歐陽妙芝、李嘉慧個別精心安排的口才、Catwalk、Parade訓練，以及與師姐黃嘉雯、謝嘉怡分享美容心得。

晉級賽將根據眾佳麗在自我介紹、龍舟比賽、水上catwalk、水底攝影及畢業表演等不同任務的表現，以及個人進步、膽量等其他準則評定分數，並分四輪決定冇得留低佳麗；綜合而言，低分組別即有告別低分組員的危機。

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馮盈盈超級投入

TVB早前曝光的官方預告片中，師姐師妹除了眾志成城在各項任務中爭取最高分數stay至最後，張秀文與向海嵐等告別離營師妹時，更哭得相當傷心。

據悉周一晚播出的首集，8位師姐為了爭奪心水師妹，更是出盡法寶，當中以馮盈盈更十分投入，不但肉緊至秀髮飛揚，更連環做出「暈倒」、「揼心」及「抱頭」等搞笑動作。

各佳麗的特點及過人之處，亦會於師姐陳凱琳主持的自我介紹環節中陸續曝光，當中不但有精通五國語言的大學生，更有Lady GaGa及麥明詩師妹，堪稱臥虎藏龍。

許廷鏗首度主持ViuTV節目

▲ 許廷鏗主持節目《AH佛真‧惜玩》。

至於對家的ViuTV，在10時半播出由許廷鏗首度擔任節目主持的《AH佛真‧惜玩》，他在節目中眾圈中好友包括陳健安、林二汶、林欣彤、林師傑、賈思樂、謝安琪及黃夏蕙任嘉賓，透過和嘉賓一同經歷不同的挑戰，從驚喜中帶出人生在世不同思考課題，以及活在當下的訊息，較感性的節目。

然後在11時有由ViuTV藝人參與的《海陸勁技場》，近期ViuTV辦的遊戲節目比如《膠戰》、《考有feel》頗有口碑，不知今次能否保持水平。

同場加映：蔡思貝專訪