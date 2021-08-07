【新冠肺炎】今日新增７宗輸入確診個案　曾接種一劑或兩劑新冠疫苗

▲ 消息指今增7宗個案，均屬輸入個案。

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布，正調查7宗新增確診個案，至今本港個案累計12,012宗（包括12,011宗確診個案和一宗疑似個案）。



新增個案均為輸入個案，全部曾接種一劑或兩劑新冠疫苗。

32歲男子（個案12066），從美國抵港，他在4月7日及4月28日在香港接種兩劑復必泰疫苗，在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

27歲女子（個案12007），從從坦桑尼亞抵港，居於赤鱲角富豪機場酒店，6月24日在南非接種一劑強生新冠疫苗

22歲男子（個案12088），從奧地利抵港，在5月31日及6月21日在香港接種兩劑復必泰疫苗

69歲男子（個案12009），從美國抵港，居於赤鱲角富豪機場酒店，3月14日及4月11日在香港接種兩劑科興（克爾來福）疫苗

24歲男子（個案12010），從西班牙抵港，居於何文田香港九龍維景酒店，4月19日及5月12日在香港接種兩劑復必泰疫苗



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記者：蘇文軒