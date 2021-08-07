【新冠肺炎】今日新增7宗輸入確診個案　全部曾接種疫苗其中2人有抗體

▲ 今日本地「零確診」個案。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生署衞生防護中心公布，正調查7宗新增確診個案，至今本港個案累計12,012宗（包括12,011宗確診個案和一宗疑似個案）。



新增個案均為輸入個案，全部曾接種一劑或兩劑新冠疫苗。

32歲男子（個案12066），從美國抵港，他在4月7日及4月28日在香港接種兩劑復必泰疫苗，在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

27歲女子（個案12007），從從坦桑尼亞抵港，居於赤鱲角富豪機場酒店，6月24日在南非接種一劑強生新冠疫苗

22歲男子（個案12088），從奧地利抵港，在5月31日及6月21日在香港接種兩劑復必泰疫苗

69歲男子（個案12009），從美國抵港，居於赤鱲角富豪機場酒店，3月14日及4月11日在香港接種兩劑科興（克爾來福）疫苗，患者在8月4日發病

24歲男子（個案12010），從西班牙抵港，居於何文田香港九龍維景酒店，4月19日及5月12日在香港接種兩劑復必泰疫苗

58歲男子（個案12011），從美國抵港，居黃竹坑奧華酒店‧南岸，4月7日及4月28日在香港接種兩劑復必泰疫苗，而在6月23日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性，患者在8月6日發病

35歲男子（個案12012），從法國抵港，居銅鑼灣頤庭酒店，4月12日及5月3日在香港接種兩劑復必泰疫苗，患者在8月5日發病

同場加映，30多歲男子患肝癌，港大研究人工智能助診斷

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋