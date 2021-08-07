【MIRROR成員】姜濤以歌紀念亡友　姜B親解《Dear My Friend,》MV密碼【有片】

▲ 姜濤為新歌《Dear My Friend,》拍MV。

MIRROR繼盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）和呂爵安（Edan）後，「MIRROR夏日企劃」輪到人氣王姜濤接捧，推出年度第二支個人單曲《Dear My Friend,》。

談到新歌的創作理念，姜濤坦言希望藉著歌曲，為已故摯友（花名：中峰）獻上最後的一封信：「《Dear My Friend,》係為咗紀念一位離開咗嘅朋友，歌名亦都係我諗嘅，好想話畀大家知，呢首歌係專屬於佢；希望大家聽歌嘅同時，可以望下身邊嗰位最親近嘅人，好好珍惜佢哋。」

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雙林打造新歌

故人玉樹長埋， 作為好友的姜濤雖然有意以歌悼念，卻坦誠起初一度採取「拖字闕」：「可能唔想面對朋友已經離去嘅事實，所以當初喺揀曲方面拖咗好耐，而且喺一時三刻亦好難搵到一首好稱心嘅歌。」

今次此歌由林奕匡作曲、林若寧填詞，姜濤說：「最後聽到林奕匡寫嘅呢隻歌，形容一聽就有命中注定感覺；至於填詞方面，因為林若寧老師係一位好擅長描寫故事嘅作詞人，所以我同監製Edward講，方唔方便搵林老師聽下我呢個故仔，睇下佢有乜感覺，然後就促成呢件事。」

日前姜濤為《Dear My Friend,》拍攝MV，特地走訪機場、籃球場、表演場館等多個拍攝地點。

當中最令他難忘的場景，絕對是靈堂一幕，自認哭點高的他亦不禁眼角失守、淚灑當場：「導演希望我寫一封信畀呢位朋友，然後喺靈堂讀出嚟，但係我寫唔出，因為我有太多說話想講，所以我建議乜都唔寫，由得我自言自語。」

他續感慨稱：「因為呢段時間好忙，我想藉著呢個機會，同佢好好傾偈，所以封信只係道具，其實喺MV入面我都係同佢分享我嘅近況、佢屋企人嘅近況，講講下就喊咗出嚟；另外因為製作組預備咗一副假棺材，完咗嗰場戲之後，我都一直望住個棺材係咁喊。」

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重現好友造型

那些年的少年因籃球結緣，為紀念識於微時的珍貴友情，導演特地加入不少籃球元素，姜濤亦親自拆解多組神秘密碼：「因為我呢位朋友係做飛機維修師，所以我哋突登喺機場隔離拍攝奔跑場面，起初仲想拍埋飛機起飛，寓意佢嘅離開，可惜最後因為落雨拍唔到。」

提到MV後段以卡通形式呈現好友，營造二人在籃球場對望的畫面，姜濤坦言：「真係根據佢嘅衣著打扮嚟塑造，對我嚟講感觸好大，雖然我唔知佢依家係以乜嘢形式存在，但係我希望佢可以喺呢個MV出現，我相信當下我係同佢對視，亦都希望佢睇完之後可以安息。」

同場加映：姜濤專訪