【矚目情侶】60吋巨臀女撐爆緊身裙　與矮瘦男友愛得火熱婚事終告吹

▲ 60吋巨臀女子與與矮瘦男友愛得火熱，曾計劃結婚。

真愛是不受年齡、身高等因素限制。西非一名女歌手兼模特兒擁有60吋巨臀，常與患罕見病、身材矮瘦的音樂家男友在社交網站「放閃」，二人身形成反差，惟他們愛得火熱，更曾計劃於本年初結婚，惟卻於一周前宣布分手。

▲ Eudoxie Yao與前男友Grand P（IG：Eudoxie Yao）

對巨臀豪乳充滿自信

綜合外媒報道，該名女子Eudoxie Yao約重209磅，因擁有60吋巨臀在網絡爆紅，被當地人譽為「西非金卡戴珊」（The African Kim Kardashian）。她坦言愛穿著緊身衣服，不愛寬鬆的衣服，甚至稱若不夠緊，會把衣服改小。她對自己的身形充滿自信，曾表示：

我60吋的翹臀和豪乳均是純天然的。當我踏出家門，總能吸引眾人的目光，令交通癱瘓。

她經常在社交媒體大曬身材，其誇張的蘆薈身形十分矚目，IG吸引逾160萬人追蹤。她經常分享火辣相片，並表示：「有人覺得我穿得太性感，希望我能多遮一些，但我向他們說『不』，沒有人可決定我穿甚麼。我愛我的曲線，我愛我的體形。」Eudoxie Yao亦經常炫富，曬名車、豪華酒店等。

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戀上矮細音樂家曾計劃結婚

自認識幾內亞的音樂家Grand P後，他們進入熱戀。Grand P真名為Moussa Sandiana Kaba，出生時患罕見遺傳病「早衰症」，導致影響身高，長大後身形矮小。

他們經常曬恩愛，在公開關係後，於2020年迅速走紅。有網友嘲笑二人身形的反差，斥他們走在一起是出於商業目的。不過，Eudoxie Yao表示他們在一起很開心，直言大小在其關係中不重要，稱「身體不包括在一段關係內。」

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Eudoxie Yao曾表示要與Grand P結婚，成為他的妻子，二人更於2020年8月訂婚，計劃在2021年初結婚。可是，一周前，Eudoxie Yao在instagram發文表示「正式單身」，並稱會專注於自己的音樂。

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責任編輯：羅嘉欣