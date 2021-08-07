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【護膚速報】夏日暴曬後皮膚易缺水出乾紋　 Eurobeauté全新三重水生系列極速為肌膚補水保水

休閒消費 14:04 2021/08/07

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Eurobeauté全新《三重水生零瑕激活系列》登場，極速為肌膚補水保水。（圖片由品牌提供）

夏日常在烈日下，皮膚都易曬傷，變得乾燥及易出乾紋。Eurobeauté推出全新《三重水生零瑕激活系列》，為肌膚補充足夠水份。系列特別應用Triple-Boost Complex三重爆水激活配方，2步引爆自生水循環，激活膠原合成、10秒極速為肌膚吸收爆水成份，「補水」再「保水」。

點擊大圖了解詳情：

 

2步引爆自生水循環

三重水生零瑕激活系列不單為肌膚補充水份，更從表皮層中誘導透明質酸自生、於真皮層中重建肌底儲水庫，源源不絕地自行製造肌膚所需水份，塑造滋潤肌膚。

第1步：三重水生零瑕激活精華

精華含80% 生物科技水生因子及膠原細胞再生因子融合的「爆水配方」及20%水孔蛋白激活因子的「鎖水配方」，揉合三重爆水配方，啟動自生水循環。使用時，將精華搖晃，混合8:2爆水比例。

第2步：三重水生零瑕激活面霜

3重爆水配方結合微晶球體及抗氧白茶萃取，質地輕盈，猶如「水療繃帶」急救肌膚，於表層築起防護膜，瞬間補水鎖水、改善膚質、減淡皺紋，亮肌去黃，10秒締造絲滑肌膚。

同場加映：更多滋潤茶飲推介，即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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