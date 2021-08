【2021中秋節】 奇華工作坊推LINE FRIENDS月餅工作坊　零失敗製作BROWN+CONY奶皇月餅【附報名詳情】

▲ 奇華工作坊推LINE FRIENDS月餅工作坊。(圖片由奇華工作坊提供)

LINE FRIENDS與奇華工作坊今年合作推出月餅工作坊,即使無做月餅經驗,一樣可以做出可愛的BROWN & FRIENDS朋友仔奶皇月餅!工作坊設有成人班及親子班,各位家長可和小朋友邊做月餅,邊享受親子時光。

位於灣仔奇華餅家特色旗艦店二樓的奇華工作坊於七月至九月期間開設中秋期間限定的「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY奶皇月餅工作坊」及「字母造型迷你月餅班」,由專業導師教授,大家可學習做月餅技巧及享受當中樂趣,DIY專屬自己的月餅。

「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY奶皇月餅工作坊」中秋限定課堂

在這工作坊,大家會製作兩款「大熱口味」的奶皇月餅,包括茶味香醇的「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY伯爵茶奶皇月餅」及香濃馥郁的「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY朱古力奶皇月餅」,並備有四款可愛的BROWN、CONY、CHOCO和SALLY精緻模具可供選擇。

整個過程中,學員可以嘗試搓製奶皇月餅皮、餡料混合,為自己製作的月餅印上BROWN & FRIENDS朋友仔頭像,締造充滿挑戰性與樂趣的專屬回憶!

成人班及親子班附送限定紀念品

課堂設有成人班及親子班,課堂完成後,學員除了可帶走「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY伯爵茶奶皇月餅」及「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY朱古力奶皇月餅」各四個外,隨課堂更獲贈「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY限定中秋紀念品」。

紀念品包括精美A4文件夾、輕便環保袋、趣致BROWN & FRIENDS朋友仔貼紙及「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY現烤盒(四個裝)」兩個。

每班人數有限,額滿即止,各位LINE FRIENDS的粉絲要把握機會報名了!

成人班 親子班 對象: 十三歲或以上人士 參加親子班的每位學員,可帶同一位八歲至十二歲小童共同參與。 學費: 港幣 640元 港幣 680元 名額: 每班 12人 每班8組 課程時間: 180 分鐘 180 分鐘

字母造型迷你傳統月餅課堂

除「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY奶皇月餅工作坊」外,奇華工作坊另設傳統月餅製作課堂,由專業導師教授製作兩款經典傳統口味的迷你月餅,分別為「迷你蛋黃金黃蓮蓉月餅」和「迷你蛋黃豆沙月餅」。

製作過程中的一搓一揉,皆蘊藏著傳統月餅的珍貴手藝,能體會手工技藝的情懷和味道。

此外,由8月21日起,迷你傳統月餅班備有全新訂製的英文字母模具,讓您可以個人化的內容或窩心祝福語,製作別出心裁的專屬月餅!而隨課程更獲贈精美包裝盒兩個,參加者可將滿載心意的月餅送贈給好友親朋。

成人班 對象: 十三歲或以上人士 學費: 港幣620元 名額: 每班12人 課程時間: 150分鐘

報名方法

1. 網上報名: 透過奇華工作坊網頁瀏覽課堂資料及報讀課堂

2. 親臨報名: 親臨奇華工作坊報名

地址:香港灣仔皇后大道東 188 號2樓

電話:23438106

