【2021中秋節】A-1 Bakery聯乘LINE FRIENDS推奶皇月餅禮盒　附送特別版會員卡及布袋

▲ A-1 Bakery聯乘LINE FRIENDS推奶皇月餅禮盒。（圖片由A-1 Bakery提供）

中秋快到，各式各樣的月餅相繼登場，A-1 Bakery今年推出LINE FRIENDS的宇宙明星 BT21月餅禮盒，賣相可愛。月餅禮盒更附上一張特別版會員卡及以BT21圖案的Tote Bag載著，送禮自用大方得體。

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LINE FRIENDS 與 A-1 Bakery 首次合作推出 BT21 MEETS A-1 Bakery「BT21 夜月。營火會」奶黃月餅禮盒， 可愛的 BT21 造型奶皇月餅，外層金黃的餅皮，皮薄鬆軟，每一層的餅皮都揉合傳統造餅的工藝，月餅散發出濃香的奶黃，口感香滑綿密。

「BT21 夜月。營火會」奶黃月餅禮盒上印有精美的 BT21 圖案，設計獨特色彩斑斕，外型相當吸睛。盒子的設計亦相當充滿創意，當手拉月餅內盒，面層的立體 BT21 圖案會被徐徐升起，精緻的月餅盒既可收藏亦可作收納盒自用。

由7月16日起，A-1 Bakery 會率先推出早鳥推廣活動，BT21 MEETS A-1 Bakery「BT21 夜月。營火會」奶黃月餅禮盒(月餅券)於網上及門市均有發售。

網店網址: bit.ly/3wUrue3

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責任編輯：王芷瑩