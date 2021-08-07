  • 29°C
香港時間 : 2021807日 (週六) 16:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021中秋節】A-1 Bakery聯乘LINE FRIENDS推奶皇月餅禮盒　附送特別版會員卡及布袋

休閒消費 14:54 2021/08/07

分享：

熱門 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

A-1 Bakery聯乘LINE FRIENDS推奶皇月餅禮盒。（圖片由A-1 Bakery提供）

中秋快到，各式各樣的月餅相繼登場，A-1 Bakery今年推出LINE FRIENDS的宇宙明星 BT21月餅禮盒，賣相可愛。月餅禮盒更附上一張特別版會員卡及以BT21圖案的Tote Bag載著，送禮自用大方得體。

點擊大圖了解詳情：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

LINE FRIENDS 與 A-1 Bakery 首次合作推出 BT21 MEETS A-1 Bakery「BT21 夜月。營火會」奶黃月餅禮盒， 可愛的 BT21 造型奶皇月餅，外層金黃的餅皮，皮薄鬆軟，每一層的餅皮都揉合傳統造餅的工藝，月餅散發出濃香的奶黃，口感香滑綿密。

「BT21 夜月。營火會」奶黃月餅禮盒上印有精美的 BT21 圖案，設計獨特色彩斑斕，外型相當吸睛。盒子的設計亦相當充滿創意，當手拉月餅內盒，面層的立體 BT21 圖案會被徐徐升起，精緻的月餅盒既可收藏亦可作收納盒自用。

由7月16日起，A-1 Bakery 會率先推出早鳥推廣活動，BT21 MEETS A-1 Bakery「BT21 夜月。營火會」奶黃月餅禮盒(月餅券)於網上及門市均有發售。

網店網址: bit.ly/3wUrue3

同場加映：為大家推介養生茶飲，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【2021中秋節】LIFETASTIC首推創新茗茶月餅禮盒　限時優惠早鳥訂購$258【內附連結】
12:18 2021/07/23
【2021中秋節】LIFETASTIC首推創新茗茶月餅禮盒　限時優惠早鳥訂購$258【內附連結】
【2021中秋節】人氣酒店奕居推無花果果仁月餅　環保概念融入禮盒可循環再用
12:27 2021/08/03
【2021中秋節】人氣酒店奕居推無花果果仁月餅　環保概念融入禮盒可循環再用
【2021中秋節】中秋月餅早鳥優惠特集　多款新口味推出最平低至7折【內附詳情】
09:32 2021/08/05
【2021中秋節】中秋月餅早鳥優惠特集　多款新口味推出最平低至7折【內附詳情】

你可能感興趣

【2021中秋節】LIFETASTIC首推創新茗茶月餅禮盒　限時優惠早鳥訂購$258【內附連結】
12:18 2021/07/23
【2021中秋節】LIFETASTIC首推創新茗茶月餅禮盒　限時優惠早鳥訂購$258【內附連結】
【2021中秋節】人氣酒店奕居推無花果果仁月餅　環保概念融入禮盒可循環再用
12:27 2021/08/03
【2021中秋節】人氣酒店奕居推無花果果仁月餅　環保概念融入禮盒可循環再用
【2021中秋節】中秋月餅早鳥優惠特集　多款新口味推出最平低至7折【內附詳情】
09:32 2021/08/05
【2021中秋節】中秋月餅早鳥優惠特集　多款新口味推出最平低至7折【內附詳情】
美食 LINE FRIENDS 月餅 LINE 中秋節

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】