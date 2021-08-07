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【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線　進擊的闊太生擒陸永【有片】

娛樂 16:14 2021/08/07

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江欣燕在《智能愛人》生擒陸永。

TVB劇《智能愛人》播出以來口碑不俗，最近的劇情講江欣燕飾演的秦太看上古家廉（陸永飾）。她首先安排家廉到家中作客然後進行色誘，甚至想「霸王硬上弓」。

之後，秦太又騙家廉上遊艇，並在蘋果批落迷藥想生擒家廉。幸好阿寶（李佳芯飾）及時營救，家廉才可「力保貞操」。

江欣燕作為演員十分專業，演這個猴擒闊太時盡展狂野，演出十分搶鏡，情節惹笑。不過在為觀眾送上歡樂的背後，現實中的江欣燕曾經歷一段婚姻失敗。

【智能愛人X香港小姐】馮盈盈正音治療課改善咬字　睇好今屆佳麗陳聖瑜梁凱晴

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離婚沒埋怨

江欣燕當日與前夫拍拖10年才結婚，婚姻維持了12年，在早前播出的節目《單對單》，江欣燕接受主持黎芷珊訪問稱：「我們2013年7月分開，可能因為人大了，開始認識自己，發覺我們內心好大距離。」

豁達的她沒有因為離婚便怨天尤人，更沒有公開數前夫的不是，並說：「我好多謝他陪我廿幾年，令我眼界闊了好多，是我決定不再一起。同他在一起好似好開心，但不是我本質。」

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大宅享私人花園

現在享受單身貴族自由的江欣燕指，覺得婚姻是種綑綁：「我經歷好多事之後，我會好小心選擇另一半，不會再憑感覺，要好了解自己需要甚麼，因為對方是你的一面鏡。」更斷言就算遇上合適對象，也不會再婚：「我估我將來的會是Partner，不會是老公。」

而且該節目在江欣燕家中拍攝，她的家居也因此曝光。從中所見，其家居十分寬敞，飯廳可擺放一張大圓桌，廳外並享有無遮擋的開揚海景。

此外，家中還有私人花園，平時她在家澆水種樹做院藝，還可在花園邊飲紅酒邊賞花傾心事，十分寫意。

同場加映：樊亦敏專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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