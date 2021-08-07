【抵港檢疫】8月9日起海外地區列高、中、低風險　一文看清12歲或以下小童檢疫安排

▲ 政府在下星期一（9日）起將海外地區重新劃分為高、中、低3個風險組別。（經濟日報圖片）

政府今日（7日）提醒市民，將海外地區重新劃分為高、中、低3個風險組別，按風險程度實施相應的登機、檢疫及檢測要求，有關安排將於下星期一（9日）起開始實施，以及適用於12歲以下小童，同時公布將由8月18日起，在機場為合資格抵港人士提供自費血清抗體測試服務。詳情即看：【下一頁】

政府早前公布由8月9日起，容許尚未接種疫苗的12歲以下小童與符合登機到港條件的陪同人士，一同登機抵港並接受強制檢疫，並於陪同人士檢疫期完結後一同回家，於家居繼續自我隔離。

如曾逗留高風險A組指明地區，已完成疫苗接種並持認可接種疫苗紀錄的香港居民可登機來港。尚未接種疫苗的12歲以下香港居民或香港居民子女，由符合登機到港條件的香港居民陪同亦可一同登機來港，抵港後同行小童必須與陪同人士一同於指定檢疫酒店強制檢疫21天，並於抵港第26天接受強制檢測。

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如只曾逗留中風險B組指明地區或低風險C組指明地區，尚未接種疫苗的12歲以下小童（不論是否香港居民），與已接種疫苗並符合登機到港條件的陪同人士一同抵港後，可在符合下列條件的情況下，按適用於該名陪同人士獲縮短的檢疫期一同在指定檢疫酒店接受強制檢疫，並於陪同人士的檢疫期完結後，與陪同人士一同回家於家居繼續自我隔離，直至其應該接受的檢疫期完結為止：

所有與該名同行小童於指定檢疫酒店一同接受強制檢疫的陪同人士均已完成疫苗接種；

該名同行小童及陪同人士如需乘坐公共交通工具由指定檢疫酒店回家，只能乘坐的士而中途不能下車；

所有與該名同行小童於家居隔離時同住的12歲或以上成員均已完成疫苗接種。如同住成員當中有其他尚未接種疫苗的12歲以下小童，則該等同住小童亦須在同一期間留家隔離；

尚未接種疫苗的該名同行小童及其他同住小童於家居隔離期間，不得與其他尚未完成疫苗接種的人士接觸（一同於家居隔離的同住家居小童成員除外）

及該名同行小童及其他一同於家居隔離時同住的成員，均須接受定期強制檢測：如指定檢疫酒店強制檢疫期為7天，須在抵港第9天、第12天、第16天和第19天接受強制檢測；如指定檢疫酒店強制檢疫期為14天，則須在抵港第16天和第19天接受強制檢測。

政府指出因應變種病毒全球肆虐，8月9日起實施海外地區新風險分組安排的同時，適用於相關抵港人士的強制檢測要求亦將會進一步加強，確保所有海外地區到港人士不論風險分組，均須於抵港後最少21天內接受多次定期強制檢測。曾逗留新的C組指明地區的未完成疫苗接種的抵港人士，其檢疫及檢測安排如下：

於指定檢疫酒店強制檢疫14天；

強制檢疫期間接受3次檢測；

其後7天自行監察；及

抵港第16天和第19天接受強制檢測。

曾逗留新的C組指明地區並已完成疫苗接種的人士，政府將增加抵港第9天、第16天和第19天的強制檢測，其檢疫及檢測安排如下：

於指定檢疫酒店強制檢疫7天；

強制檢疫期間須接受兩次檢測；

其後7天自行監察

及抵港第9天、第12天、第16天和第19天接受強制檢測。

政府會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括公共衞生、當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等，以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。

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記者：伍瑋瑋



