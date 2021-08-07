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【傷重不治】男子涉金錢糾紛旺角單位遇襲　留院逾月後亡警方改列謀殺案

社會 16:35 2021/08/07

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警方於6月28日下午約3時34分接獲廣華醫院報案。(資料圖片)

警方於8月4日將6月25日在旺角發生的一宗傷人案改列為謀殺案。一名27歲男子昏迷被送往醫院，身上留有可疑瘀痕，警方經調查相信他因金錢問題，在旺角一個單位被人襲擊。

警方於6月28日下午約3時34分接獲廣華醫院報案，指一名男子昏迷被送往醫院，身上傷勢有可疑。人員趕赴現場，發現該名27歲男子身上有多處瘀痕，延至8月4日上午11時59分被證實死亡。警方將案件由傷人案改列為謀殺案，稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。案件由西九龍總區重案組繼續跟進。

初步調查顯示，該名27歲男子6月25日在旺角洋松街一單位因金錢問題被人襲擊。警方其後於6月29至30日拘捕2名本地男子，年齡分別為21和24歲，涉嫌傷人；另一名34歲男子則涉嫌襲警及協助罪犯於7月4日被捕。其中24歲被捕男子已被控以一項意圖傷人罪，案件已於7月3日在九龍城裁判法院提堂。另外兩名被捕人已獲准保釋候查，分別須於8月下旬及9月上旬向警方報到。

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責任編輯：蘇文軒

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罪案 廣華醫院 謀殺 旺角

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