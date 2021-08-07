霍汶希容祖兒折骨Ben任選秀節目評判　張敬軒大嗌：你哋唔好搞我啲歌啦！

音樂選秀節目《冤枉新秀訓練營》進入stage 2的「跳唱對決」，這次請來三位重量級嘉賓，包括金牌經理人霍汶希（Mani）、天后容祖兒及《全民造星3》冠軍—折骨Ben擔任評判。

比賽前，問到三位評判的評審取向，Mani率先表示自己最看重觀眾緣，「因為有觀眾先至有人鍾意；第二就係手腳協唔協調，跳舞唔一定要好叻，但手腳協調先有機會好叻；第三就係唱歌有冇天份，唔係因為佢而家唱得好叻，而係佢有冇天份可以變到好叻。」

折骨Ben評跳舞藝

祖兒則着重他們台上表演的自如度：「正常係會緊張，但係點樣令到坐喺度嘅觀眾感覺到佢好認真去完成呢個演出呢？唔係淨係得個驚字呢？各方面整體有冇一啲咁樣嘅潛質，覺得佢係一粒有待被發掘嘅珍珠、種子。」

至於擅長跳舞的Ben當然以跳舞為標準：「協調同美感，動作嘅連貫性，要尊重呢個舞台，投入去做你表演嘅每一樣嘢。」

軒仔大嗌：你哋唔好搞我啲歌啦！

首先出場是全男班的橙組，參賽歌曲是張敬軒的《Sweet Escape》，4位學員都是第一次跳舞。Ben首先評價：「有少少生硬，但見到你哋係有默契，例如搬櫈企位，係要相信大家先做得到。可能係緊張，有時啲眼神唔知望咗邊度，但整體嚟講、以冇跳過舞嚟講算係好好。」

祖兒則亦認同Ben的意見，並說道：「可能今日未必有太大信心，但係呢個係令你極速進步嘅機會。」而Mani則點名劉子然表現比較突出，又指明顯看到JJ十分緊張：「佢舉起兩隻手指時係咁震。」

隨後鏡頭一轉到幕後，原來張敬軒亦在場秘密觀賽，軒仔被枉阿姐問到聽到參賽者演唱《Sweet Escape》有其麼感覺？軒仔便說：「你喺鏡頭前面問我呀？（停頓兩秒）梗係好啦（帶住成熟而不失尷尬的笑容）。完啦我隻歌！」

枉阿姐再說下一組的參賽歌曲亦是軒仔的《YOU》，軒仔便大喊：「你哋唔好搞我啲歌啦！」十分搞笑。

全女班有韓國女團feel

第二隊黑組的表演，Mani直言比上一組優勝，特別是Helen及黎展峯：「不過黎展峯唱得唔跳得，落力啲去跳啦，順便可以減埋肥係咪？Helen整體上ok，面部表情可以鬆番少少，做歌手有自信係ok，不過就over咗少少。」

祖兒認為表演smooth，Jonathan笑容及眼神投入及具感染力；Ben亦坦言這是一個很享受的表演，所有人的笑容都很好，Jonathan於跳舞當中比較突出。

第三隊白組則是全女班上陣，衣着及演出均甚有韓國女團feel，祖兒首先大讚4人心態上已很ready成為歌手：「大家都好努力做女團做嘅嘢，我見到好多單眼，好怕同鏡頭冇交流。我嘅意見係先投入同認識首歌嘅內容講乜嘢，再加頭先你哋好識嘅動作、味精。」

Ben指四人表現穩定，合拍度高，「但又因為太穩定所以冇咗啲高低起伏嘅位。我會記得呢個表演，但我唔會好記得入面出現過啲乜嘢。」

而Mani認為4人都有觀眾緣，但燒賣及鄭芷淇表現出色。三組比賽過後，依序得分為21、24及21，橙組及白組同分，下集將會輪到踢館組出場，片尾的預告看到祖兒及Ben對踢館組表演有彈冇讚，看來一眾學員將會迎來大挑戰。