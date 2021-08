【發哥做博士】周潤發中三輟學投身社會工作　發哥憑演藝成就獲浸大榮譽人文博士學位

▲ 周潤發獲浸會大學頒授榮譽人文博士學位。

發哥周潤發在今日(8月7日)現身浸會大學,接受該學頒授的榮譽人文博士學位,以表揚發哥專業成就以及對全球電影的重要貢獻。

現年66歲的周潤發在童年時於南丫島生活,10歲才搬到九龍生活。在中三時,為補幫家計便投身社會工作。

曾被諷為「票房毒藥」

周潤發年青時先後曾任過酒店門僮、郵差、辦公室助理等工作,後來在1973入讀無綫電視第3期藝員訓練班,因為當時電視業急速發展,加上發哥外型高大英俊,所以未畢業已有劇集演出機會。

後來更憑《親情》、《網中人》同《上海灘》等精湛的演出大受歡迎,成為電視界當紅小生。而早在70年代中,發哥在演劇集同時亦已參演電影,可是所主演電影的票房卻總是不理想,更被諷為「票房毒藥」。

▲ 發哥平時喜歡行山,生活十分健康。

成國際級巨星

直至1986年,他主演吳宇森導演《英雄本色》票房及口碑雙贏,紅遍東南亞以至日本,由此成為票房保證。之後主演《龍虎風雲》、《監獄風雲》、《八星報喜》、《喋血雙雄》、《賭神》、《辣手神探》等一系列電影叫好叫座,不但奠定他在華人影壇的一線地位,甚至為歐美影迷所認識。

同時,發哥演技公認出眾,屢次獲香港金像獎、台灣金馬獎影帝。

▲ 2001年獲城大頒授榮譽文學博士學位。

進軍荷里活

在1998年,發哥往荷里活發展,曾參演《安娜與國王》(Anna and the King)、《加勒比海盜:魔盜王終極之戰》(Pirates of the Caribbean: At World's End)等大製作,2000年主演的《臥虎藏龍》更獲獲第73屆奧斯卡最佳外語片獎等。

發哥在今次獲浸會大學的榮譽人文博士學位外,早在1999年,他已獲演藝學院頒發榮譽院士,之後在2001年獲城大頒授榮譽文學博士學位。

