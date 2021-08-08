【港隊賽果】李慧詩爭先賽4強連負2場　早上10時20分轉戰銅牌賽

▲ 東京奧運煞科日，李慧詩出戰女子爭先賽準決賽。（路透社）

東京奧運場地單車女子爭先賽4強戰，採取3場2勝制。港隊代表李慧詩今早（8日）與烏克蘭選手史達蓮高娃（Olena Starikova）爭奪決賽席位，終以0.04秒之差先輸第1場，惟李慧詩在次回合再以0.128秒之差落敗，將於早上10時20分轉戰銅牌賽。

李慧詩於2010年廣州亞運會奪得1金1銅，並在2012年倫敦奧運女子凱林賽摘銅，成為香港史上第三面奧運獎牌。不過2016年里約奧運的凱林賽次圈賽事，當時與澳洲車手碰撞「炒車」，最終只能在名次賽得第7名，隨後她負傷出戰爭先賽，在8強不敵德國名將禾歌，結果以第6名完賽，里奧空手而回。幸好李慧詩未有放棄，至去年3月世界錦標賽奪得銅牌，得以第3度征奧。

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責任編輯：陳子謙、蘇文軒