【港隊賽果】李慧詩直落2場挫德國「一姐」　奪爭先賽銅牌

▲ 李慧詩直落2場挫德國「一姐」，奪爭先賽銅牌。

東京奧運場地單車女子爭先賽，港隊代表李慧詩今早（8日）在4強以場數0:2不敵烏克蘭選手史達蓮高娃（Olena Starikova），要轉戰銅牌賽，與德國「一姐」艾瑪軒絲（Emma Hinze）爭奪銅牌。李慧詩在首回合以0.964秒勝出；在次回合以0.233秒勝出，直落兩場奪得銅牌。

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4強不敵烏克蘭選手

李慧詩4強對手為烏克蘭選手史達蓮高娃（Olena Starikova），雙方曾於凱林賽準決賽碰頭。李慧詩在首回合抽「後籤」，戰在最後一圈半時打算提早加速，但未能維持到最後，入直路被對壓過，以半個車位、0.04秒之差落敗。

李慧詩在第二回合先帶頭，雙方第二圈攻守互換，至最後一圈，李慧詩拉出外檔嘗試追趕但不成功，慢0.128秒衝過終點，直落兩場落敗無緣晉級，轉戰銅牌賽。

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8強直落兩場成功「復仇」

8強賽屬三場兩勝制。李慧詩對手為曾在次圈16強對碰的英國車手瑪真特（Katy Marchant），當時李慧詩不敵其而跌入復活賽。第一場賽事雙方互有攻守，最後一圈瑪珍處於領先，但李慧詩在最後彎位發力超前，以0.027秒之差首先衝線。

到第二場，雙方首圈慢踩，第二圈瑪珍首先加速，一度拉開李慧詩2至3個車位，但李慧詩後勁凌厲，再次在最後一個彎位後上成功，以0.036秒之差首先衝線，晉級4強。

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第3圈險勝躋身8強

李慧詩在第3圈12強淘汰賽，面對法國22歲年輕車手歌絲（Mathilde Gros），李慧詩起步時帶頭，到第二圈歌絲嘗試超車，但踩出賽道違規需要重賽。2人重新出發後，李慧詩一直緊隨歌絲，直到最後半圈李慧詩開始爆發加速，後上以0.019秒之微壓過歌絲，驚險勝出。

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復活賽挫美國選手

李慧詩在次圈復活賽撼美國車手郭比（Madalyn Godby），雖然大部分時間處於落後位置，但在最後半個圈發力，終以0.168秒之差勝出，闖入第3圈賽事（12強）。

次圈不敵上屆銅牌得主

李慧詩在次圈面對上屆銅牌得主瑪真特（Katy Marchant），超初兩人節奏較慢，在倒數第3圈時李慧詩被對手爬前，一度被拉開兩個車位距離，雖在最後一圈力追對手，惟終以0.025秒之差落敗，需轉戰復活賽爭入最後12強。

▲ 李慧詩在次圈不敵上屆銅牌得主瑪真特（Katy Marchant）。（路透社）

首圈挫立陶宛老將

李慧詩在首圈第9場登場，面對立陶宛38歲老將古碧姬蒂（Simona Krupeckaite），雖一度被對手領先數個車位，但她在最後半圈發力，成功趕在終點以0.102秒之差勝出。

▲ 李慧詩在首圈擊敗立陶宛38歲老將古碧姬蒂（Simona Krupeckaite）。（路透社）

資格賽排第9晉級

李慧詩在200米計時資格賽「尾二」登場，踩出10秒538，以第9名成功躋身淘汰賽首圈。值得一提，包括李慧詩在內，共有17名車手踩出的時間，均比英國車手詹姆絲（Rebecca James）於上屆里約奧運造出10秒721的奧運紀錄更快。

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李慧詩於2010年廣州亞運會奪得1金1銅，並在2012年倫敦奧運女子凱林賽摘銅，成為香港史上第三面奧運獎牌。不過2016年里約奧運的凱林賽次圈賽事，當時與澳洲車手碰撞「炒車」，最終只能在名次賽得第7名，隨後她負傷出戰爭先賽，在8強不敵德國名將禾歌，結果以第6名完賽，里奧空手而回。幸好李慧詩未有放棄，至去年3月世界錦標賽奪得銅牌，得以第3度征奧。

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責任編輯：陳子謙、蘇文軒