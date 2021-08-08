【衝擊獎牌】李慧詩早上9時18分準決賽出擊　硬撼烏克蘭對手爭入決賽

▲ 李慧詩。

東京奧運場地單車女子爭先賽，港隊代表李慧詩在早上9時18分舉行的4強賽，對戰烏克蘭對手史達蓮高娃(Olena STARIKOVA)，爭奪決賽席位。4強同樣採3場2勝制，金牌及銅牌戰會緊接在中午舉行。

李慧詩於2010年廣州亞運會奪得1金1銅，並在2012年倫敦奧運女子凱林賽摘銅，成為香港史上第三面奧運獎牌。不過2016年里約奧運的凱林賽次圈賽事，當時與澳洲車手碰撞「炒車」，最終只能在名次賽得第7名，隨後她負傷出戰爭先賽，在8強不敵德國名將禾歌，結果以第6名完賽，里奧空手而回。幸好李慧詩未有放棄，至去年3月世界錦標賽奪得銅牌，得以第3度征奧。

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責任編輯：TOPick港聞組