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【蔡展鵬受查】蕭澤頤：案件不涉刑事交公務員事務局處理　蔡展鵬月中調任人事及訓練處處長

社會 18:23 2021/08/07

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警方國家安全處首任處長蔡展鵬(右)。(政府新聞處)

警方國家安全處首任處長蔡展鵬，早前被揭發涉嫌光顧無牌按摩店，需要休假接受調查。警務處處長蕭澤頤表示，律政司上星期回覆警方，確定事件不涉及刑事成份，案件將交由公務員事務局轄下的紀律秘書處處理，蔡展鵬將於本月中復職並調任人事及訓練處處長。

蕭澤頤在出席一個活動後提到，律政司調查後認為蔡展鵬的案無涉及刑事成份，案件經初步紀律覆檢後，會交由公務員事務局按既定機制處理，他相信紀律秘書處會嚴謹處理。而蔡展鵬目前仍休假，蕭澤頤說會安排他8月中復職，調任人事及訓練處處長。

蔡展鵬被揭發在今年4月光顧灣仔一間無牌按摩店，期間遇上警方查牌，揭發該所按摩店屬無牌經營。時任警務處處長鄧炳強事後曾交代事件，指案件交由有組織及三合會調查科(O記)調查，確保有關調查專業、公平、公正，警方國安處運作不會受影響。事件至今，蔡展鵬已休假近4個多月。

另外，蕭澤頤稱，不論教協或任何其他組織，若有違反國安法和其他刑事行為，警方必定會調查，即使有關組織表明從沒有違法行為，但執法部門不會理會「自圓其說」的說法。

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責任編輯：蘇文軒

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