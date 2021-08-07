【東京奧運】李慧詩爭先賽晉級4強　沈金康：勝算難料要要視乎臨場發揮

▲ 港隊單車總教練沈金康。(資料圖片)

東京奧運場地單車女子爭先賽，李慧詩成功晉級4強。港隊總教練沈金康賽後表示，在晉級過程中李慧詩把對手「一個一個比下去」，證明她有實力；展望明天賽事，他指勝算很難說，要看臨場發揮，但認為太不用擔心，李慧詩體力沒有問題。

沈金康說，李慧詩昨日在200米計時資格賽成績令人擔心，是由於其他運動員特地採用資格賽專用方法，但李慧詩沒有特意這樣做，不過今日仍能戰勝資格賽成績較好的運動員。但他指，明天勝算很難講，因為奧運講究爆發力、戰術，亦要心理質素配合，預料明天4強賽會是一場硬仗，對李慧詩是個考驗。

沈金康又感謝香港市民支持李慧詩，「每次她超越對手，你們都歡呼，我很激動。」被問到李慧詩有否感受壓力，沈金康指奧運這些大型賽事「沒有壓力是假的，轉成動力才是真的。」

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責任編輯：蘇文軒