【MIRROR星蹤】粉絲唱生日歌為Stanley提早慶生　黃德斌調酒派心展大叔魅力

▲ （左起）MIRROR成員李駿傑（Jeremy）、邱士縉（Stanley）、陳瑞輝（Frankie）。

黃德斌、強尼、陳俞希、沈殷怡及MIRROR成員邱士縉（Stanley）、李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）一同驚喜現身銅鑼灣出席汽水飲品宣傳活動。

當中MIRROR三子Jeremy、Stanley及Frankie更即場參加調酒班，以及參觀現場的氣泡「四感」體驗館打卡。

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唱生日歌為Stanley慶生

現場有超過1000名鏡粉到場支持，Team Stanley更驚喜合唱生日歌，為即將在8月20日生日的Stanley預祝生日，場面墟撼；三子亦一同炮製雞尾酒，齊齊舉杯慶祝。

調酒期間，三子不停搖調酒shaker chok住影相，現場粉絲提醒他們小心打翻酒杯，十分貼心。

黃德斌狂派心心

至於近期因電視劇《大叔的愛》而人氣急升的黃德斌，亦在場後調酒，型爆搖調酒shaker，引起現場一陣哄動。

德斌更十分識做，在現場不停派心心，fans明顯非常受落，尖叫聲不斷，盡顯大叔魅力。

