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【MIRROR星蹤】Edan+Shirley聲演動畫　呂爵安工作不斷感恩粉絲支持

娛樂 19:06 2021/08/07

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IRROR成員呂爵安（Edan）與陳欣妍（Shirley）為動畫《反轉方舟動物團》獻聲，分別聲演象鼻獸菲尼、黑面狐莉亞配音，Edan及Shirley今天（8月7日）現身荃灣的商場為影片宣傳，並與粉絲大玩遊戲及送限量親筆簽名海報。

當Edan與Shirley甫進場，逾千名清晨到場等候的粉絲尖叫聲不斷，場面非常墟冚。近日工作不斷的Edan謙稱感恩得到各商場及客戶的青睞，可以有不同的工作機會及嘗試，亦希望大家會繼續支持接下來的演出作品。

至於Shirley則表示近日忙於電影宣傳及節目錄影工作，期望接下來可以有更多好像今天見面會的活動，與粉絲打成一片。

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與粉絲玩遊戲

被問到最喜歡電影中哪一個角色時，Edan笑言一定是自己聲演的象鼻獸菲尼，因為無厘頭的性格與自己最相似，所以配音時都非常投入。

而Shirley也是最喜歡自己配音的角色黑面狐莉亞，自覺認真及堅持的性格都挺相似，加上不說話時都會被朋友說自己黑面，笑稱是卡通版的自己。
 
活動中，Edan及Shirley與粉絲們組成兩隊大玩遊戲，其中一個遊戲由司儀從電影中不同的動物角色中出題，包括象鼻獸、獅子、水母及猩猩等，粉絲則扮演相應的動物，由Edan及Shirley猜出答案。

Edan派表情包

過程中，各粉絲都傾力演出，與2位嘉賓的互動更是爆笑連場，令整個商場都充滿歡笑聲。

遊戲中勝負雙方粉絲都可獲得簽名海報1張，而勝方粉絲更即時與Edan及Shirley自拍留念，現場其他粉絲都露出羨慕的目光。最後Edan及Shirley更與台下粉絲大合照，即席大派表情包。

撰文 : TOPick柴犬出動

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