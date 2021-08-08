【無牌酒吧】新界北總區搗破無牌酒吧拘80人　檢1000支酒類飲品及2.5萬現金

▲ 新界北總區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，今日（8日）凌晨約1時，突擊搜查天水圍田廈路改裝貨櫃，搗破1間懷疑無牌酒吧。（警方提供）

新界北總區反三合會行動組根據線報及經深入調查後，今日（8日）凌晨約1時，突擊搜查天水圍田廈路改裝貨櫃，搗破1間懷疑無牌酒吧。行動中，人員拘捕一名44歲姓張本地女子及一名43歲姓萬本地女子，她們涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

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另外，處所內45名本地男子及33名本地女子，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕。該78名被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，人員檢獲約1,000支總值約34,600元的酒類飲品、一批影音器材及2.5萬現金。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元。

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責任編輯：曾卓鋒