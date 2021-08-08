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【非法賭博】警方搗非法賭場及無牌酒吧等拘25人　檢2萬元現金及一批酒精類飲品

社會 10:10 2021/08/08

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觀塘警區反三合會行動組、重案組及情報組，聯同東九龍機動部隊，根據線報及經深入調查後，昨晚（7日）約九時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘開源道、成業街及鴻圖道三個單位，搗破一個違例經營派對房間、一間無牌酒吧及一個懷疑非法賭檔。（資料圖片）

觀塘警區反三合會行動組、重案組及情報組，聯同東九龍機動部隊，根據線報及經深入調查後，昨晚（7日）約9時展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘開源道、成業街及鴻圖道3個單位，搗破一個違例經營派對房間、一間無牌酒吧及一個懷疑非法賭檔。

行動中，人員拘捕3名本地男子，年齡介乎23至45歲，涉嫌「經營賭博場所」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；14名本地男子、1名持雙程證男子及7名本地女子，年齡介乎20至55歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士同時亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

行動中，人員共檢獲約2萬元現金、約2部釣魚機，2部射擊遊戲機，180罐啤酒，30支洋酒及一批賭具。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例第一百四十八章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可處罰款500萬元及監禁七年，後者一經定罪最高可處罰款3萬元及監禁九個月。此外，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助控制疫情及降低病毒在社區傳播的風險。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

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責任編輯：曾卓鋒

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