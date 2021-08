【牛下女車神】麥明詩分享合照為李慧詩打氣　受Sara啟發體會運動員辛酸

▲ 麥明詩分享跟李慧詩合照。

東京奧運今日最後一日,港隊代表李慧詩出戰令全城關注,不少市民一早就為「牛下女車神」Sara打氣,港姐麥明詩昨日已在社交平台為李慧詩集氣,並分享五年前的長文,希望大家再體會運動員的努力。

▲ 李慧詩今天爭牌戰全城矚目。(路透社)

曾採訪李慧詩

麥明詩昨在社交平台貼出16年里約奧運採訪的舊照,當中她有份採訪當時出戰的李慧詩。

麥明詩寫道:「五年前我親眼睇住背負住全香港人希望嘅你受傷,五年期間你從來沒有放棄,五年後的你捲土重來,you are an inspiration. 明天加油,無論結果如何,we all support you!」

她又分享幾張採訪照,留言:「PS 五年前有幸可以親身去奧運,有幸可以採訪到李慧詩,希望我五年前寫嘅嘢能夠俾到大家多一個perspective」

五年前李慧詩在里約奧運因受傷而失落獎項,當時有份為TVB任體育主持的麥明詩,在當地曾跟其他主持訪問Sara。之後麥明詩在社交平台分享長文講感受。

文中她深受李慧詩不放棄精神所感動,亦被運動員的鬥志而啟發。

她有感而發:「 我突然間會睇到,好多有價值嘅嘢,唔係用實質嘅金錢或者名譽去衡量。」希望我和大家對「沒有經濟貢獻」的香港運動員的支持,能比對Pokemon Go的支持更身體力行、更有持續性。還有,「牛下女車神」聽起來可能有一股霸氣,但她是一個真摯、風趣的女生,閒談間更不忙自嘲一番,把我弄到哭笑不得。」

