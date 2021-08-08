【非法賭博】警方搗荃灣非法賭博場所拘22人　檢電動麻雀枱等賭具

▲ 新界南總區反三合會行動組昨日（7日）下午約3時進行代號「逸影行動」（FLOWINGSHADE）的反罪惡行動，於荃灣大陂坊一單位搗破一個非法賭博場所，檢獲7張電動麻雀枱、1張百家樂枱、約15萬現金、約86萬籌碼及一批賭具。（警方提供）

新界南總區反三合會行動組昨日（7日）下午約3時進行代號「逸影行動」（FLOWINGSHADE）的反罪惡行動，於荃灣大陂坊一單位搗破一個非法賭博場所，檢獲7張電動麻雀枱、1張百家樂枱、約15萬現金、約86萬籌碼及一批賭具。單位內一名69歲男子涉嫌「經營賭博場所」被捕，另一名四十九歲女子則涉嫌「協助經營賭博場所」被捕，其餘7男13女，年齡介乎48至90歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。



警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。



警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

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責任編輯：曾卓鋒