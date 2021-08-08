【東京奧運】全城祝賀李慧詩單車女子爭先賽摘銅　港隊東奧奪6面獎牌落幕創史上最佳

▲ 港隊代表李慧詩直落兩回合擊敗德國「一姐」艾瑪軒絲（Emma Hinze）奪銅牌，全城表示祝賀。（直播畫面截圖）

東京奧運場地單車女子爭先賽，港隊代表李慧詩今早（8日）在4強以場數0:2不敵烏克蘭選手史達蓮高娃（Olena Starikova），要轉戰銅牌賽，與德國「一姐」艾瑪軒絲（Emma Hinze）爭奪銅牌。李慧詩在首回合以0.964秒勝出；在次回合以0.233秒勝出，直落兩場奪得銅牌。港隊東奧奪1金、2銀、3銅共6面獎牌落幕，創史上最佳。

【港隊賽果】李慧詩直落2場挫德國「一姐」 奪爭先賽銅牌。詳情即看：【下一頁】

特首林鄭月娥向李慧詩表示熱烈祝賀，指李慧詩是首名分別於兩屆奧運會奪得獎牌的香港運動員，她的實力和決心經得起時間考驗，成績斐然，創造香港體壇傳奇，全港市民都對她取得的成就感到欣喜。

她亦表示，「近年香港單車館為香港單車運動員提供頂級的比賽和訓練場地，單車隊亦積極和本地大學合作，運用科研成果提升運動員表現。李慧詩和單車隊的成功，為體育發展的方向和提升精英運動員培訓帶來啓示，我們一定會更重視這些方面的資源配合。」

民政事務局局長徐英偉衷心祝賀香港單車運動員李慧詩勇奪銅牌，「李慧詩於奧運會屢創佳績，為香港體壇帶來無限驚喜，成為香港運動員的典範。我對於她和其團隊的努力在國際賽事中獲得充分肯定感到欣喜。」她亦特別讚揚總教練沈金康及其團隊為單車隊作出重大貢獻。

立法會主席梁君彥代表全體立法‍會議員致函祝賀李慧詩，並向她的教練及訓練團隊致賀。他表示，李慧詩力壓世界頂尖對手，繼2012年倫敦奧‍運會取得銅牌後，憑著無比鬥志再次締造驕人成績，不僅為港爭光，更為香港體壇寫下新的里程碑。他續指，李慧詩實力和意志過人，在連場賽事中，縱使經歷高低起伏，她一直展現不屈不撓、遇強愈強的拼搏精神。李慧‍詩勝不驕、敗不餒的態度，是運動員的典範。

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責任編輯：曾卓鋒