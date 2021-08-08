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【東京奧運】約百名市民早上到觀塘商場支持李慧詩　6歲習劍擊妹妹：我17歲要去參加奧運！

社會 10:48 2021/08/08

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市民到APM商場觀看李慧詩比賽。 （梁偉榮攝）

東京奧運今（8日）閉幕在即，最後一日賽事包括場地單車女子爭先賽，港隊代表李慧詩早上9時起參與準決賽。約百名市民到觀塘商場觀看賽事，對於李慧詩勇闖4強，有小朋友直言：「我覺得佢好叻！」並透露自己未來亦有意參加奧運；另有家長表示，冀港府能能投放更多資助予香港運動員，因認為體育有助團結港人。

即看市民反應：

【港隊賽果】李慧詩直落2場挫德國「一姐」　奪爭先賽銅牌。詳情即看：【下一頁】

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廖先生今帶同10歲及6歲女兒到商場觀看比賽，提到要早起觀看賽事，10歲廖小朋友表示：「唔緊要！我早起身啲都得。」對於李慧詩失落金、銀牌，她認為李慧詩已盡力：「我想同佢講，妳好叻呀！」她又透過自己有學習跳繩及游水，其妹妹自去年起亦有學習劍擊，2人更表示有意參與奧運，6歲妹妹稱：「我17歲就要去參加奧運！」廖先生亦表示，希望政府能更支持香港體育：「因為體育能令香港市民同心，個個都好為香港打氣。」

廖先生今帶同10歲及6歲女兒到商場觀看比賽。（梁偉榮攝）

林小姐亦與8歲及5歲兒子到場為李慧詩打氣，她透露2名兒子自4歲起學習網球及高爾夫球，但坦言無意讓兒子參加奧運：「因為太辛苦啦，只希望佢哋做運動可以身體健康啲。」她又表示，留意到港府愈來愈重視體育，認為香港體育發展愈來愈好，未來希望港府能投放更多資助予香港運動員。

林小姐亦與8歲及5歲兒子到場為李慧詩打氣。（梁偉榮攝）

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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