【發哥做博士】跟大學生分享成功之道　周潤發仍虛心跟年青人合作

▲ 周潤發跟大學生分享成功之道。

發哥周潤發昨日（8月7日）獲浸會大學頒授的榮譽人文博士學位，以表揚發哥專業成就以及對全球電影的重要貢獻。發哥頒授「榮譽人文學博士」後，即聯同畢業於浸會大學傳理系、電影《無雙》合作的莊文強導演，與200多浸大學生舉行分享會。

出身草根的發哥，在會上分享入行前做過不少工作，如電子收音機包裝、酒店Bell Boy、半島酒店賣相機，偶然在報紙上看到第3期藝員訓練班的招生，便大膽去投考。

【發哥做博士】周潤發中三輟學投身社會工作 發哥憑演藝成就獲浸大榮譽人文博士學位

▲ 發哥昨日在浸大舉行分享會。

發哥由一個電視演員一步步走到國際舞台成為影帝，莊文強導演集中了解發哥成功之道，提問發哥每次收到劇本如何準備。

發哥說：「會分析每一場戲，好像《無雙》角色係虛但我要做到實，要呃到觀眾，要點做到真？我會在劇本做Mark，記得大學拍的一場，要到第二、三個Take 才捉到導演感覺，有時對白寫同講不一樣，要化成角色口吻，所以每場我都重新寫對白、再做一次俾導演睇，要做好足準備。」

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發哥強調：「電影關乎到我前途、收入，好緊要，仲關乎到香港電影，支持香港電影係要俾啲心機。」

被問到遇到不好劇本又應如何處理？發哥覺得演員要放下身段，有時新導演會震攝於有經驗演員，所以演員就要以謙虛態度去協助導演，演員職責希望導演成功，演員是去服務角色，要感動到觀眾。

發哥補充說：「演員遇到溝通不到導演、不太理想的劇本，演員不要理太多東西，只需要做好個角色，現在演員太多顧忌、想做到咁做到咁，外國好多演員是經過訓練，做戲做到好自然，做戲好簡單，我好欣賞吳孟達，你覺他演出好誇張，但當下就是他的角色。」

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一向風趣的發哥又分享得到台前幕後愛戴之道，自爆當年在無綫不見天日拍劇時，不時會自掏腰包麻煩工作人員買豬扒牛扒，與台前幕邊拍邊「巴別橋」(BBQ）。

次數之多有日連盧海鵬鵬哥忍唔住問：「你們成日講條橋，其實係邊？」

最後發哥以招牌式與學生自拍大合照外，還分組與電影系男、女學生合照，台下隨即起哄，發哥和莊導演走到台下官方合照時，又主動問學生開不開心，笑言將來得閒無事做，會回來再同家分享。

同場加映：郭富城訪問