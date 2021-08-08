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【東京奧運】李慧詩頭盔印獨角獸藏暖心故事　紀念8歲女童勇敢抗癌不言敗

親子 12:26 2021/08/08

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李慧詩頭盔印有獨角獸圖案，藏有一段暖心故事。

「牛下女車神」李慧詩於今屆奧運場地單車女子爭先賽勇奪銅牌，她除了一身湖水綠高科技戰衣惹人關注，頭盔上原來也暗藏小巧思，印有藍色獨角獸圖案及「Have faith in yourself（相信自己）」的標語，紀念患腦癌離世的女童，藉此鼓勵自己永不放棄。

李慧詩並非首次在裝備上印上獨角獸圖案，她曾在2019年將彩虹獨角獸印在鞋上，參與日本盃場地單車賽，橫掃兩面爭先賽金牌、一面競輪賽金牌。她曾分享獨角獸的特別意義，指在生日時收到彩虹獨角獸公仔作為禮物，自此這隻公仔陪伴她四出征戰，贏下兩件彩虹戰衣。

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紀念女童勇敢抗癌

李慧詩視獨角獸為「吉祥物」，認為它帶來運氣，便將公仔轉送給一名患腦癌的8歲女童，為她打氣，希望對方勇敢生存下去。雖然女童最終回天乏術，但她堅強對抗病魔的身影，烙印在李慧詩心中，自此獨角獸便有多一重意義。

它代表着一份希望，一個信念，一種永恆的愛，和一個8歲小女孩勇敢抗癌的故事。

運動員訓練艱辛，常要面對競賽壓力。每當李慧詩想放棄，望向裝備上的獨角獸圖案時，便會想起那個故事，並提醒自己「應該無懼精彩地活著，才不枉此生」。她亦在頭盔印上「相信自己」的標語，終在今屆奧運場地單車女子爭先賽中，擊敗德國「一姐」艾瑪軒絲（Emma Hinze）奪取銅牌。

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同場加映：港產女飛魚何詩蓓剖白備戰奧運心情　感激父母多年支持

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責任編輯：王明芳

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