【智慧城市】地理空間實驗室日前啓用　黃偉綸指是一個嘗試冀未來各界推動空間數據共享

▲ 在空間數據辦事處總監陳宇俊（左二）和前總監蕭慧儀（左三）陪同下，發展局局長黃偉綸（左一）聽取市區重建局高級經理（物業及土地）李家和（右一）介紹該局建立的「市區更新資訊系統」。（黃偉綸網誌）

為推動智慧城市發展，發展局正建立空間數據共享平台。發展局局長黃偉綸今日（8日）發表網誌，介紹日前啓用的地理空間實驗室，並寄語未來可透過不同㓉動接觸公眾，推動空間數據共享，大家共同探索空間數據的價值及應用。

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黃偉綸簡介地理空間數據，意即地理位置資訊；又提到，發展局和轄下部門，包括地政總署、規劃署等，均掌握許多珍貴的地理空間數據。政府一直致力推動開放數據，讓業界利用數據集開發更多更好的應用程式，促進數據融入日常生活，化成對市民有用的資訊。大家以夥伴的關係，推動空間數據發展，而政府樂意擔當推動者的角色。

位於觀塘創紀之城一期、面積約3,000平方呎的地理空間實驗室剛於七月底正式啟用，黃偉綸感謝東華三院和智慧城市聯盟，作為實驗室的營運機構和支援組織。他在文中提到，發展局空間數據辦事處現任總監陳宇俊介紹，實驗室配備先進科技和培訓設施供公眾免費使用，當中設有會議室、會員專用的體驗區、多功能活動室等，支援空間數據的應用實驗。大家在實驗室內可找到不同的資料，包括空間數據共享平台數據集

他又提到，除了硬件外，實驗室還為會員提供專業的諮詢服務，加深會員對空間數據和相關應用的了解。在體驗區內，會員可嘗試利用地理信息系統（GIS），配合空間數據，開發不同主題的應用程式。實驗室日後還會舉辦一連串活動，包括比賽、工作坊、講座等，而為配合推動科學、科技、工程及數學教育的政策，實驗室將定期為學校安排講座及實踐課，協助同學掌握地理空間技術和知識。

黃偉綸強調，成立地理空間實驗室是一種新嘗試，他期望以非政府機構的經驗及社區網絡，透過不同㓉動接觸公眾，推動空間數據共享，大家共同探索空間數據的價值及應用。

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責任編輯：曾卓鋒