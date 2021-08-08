【李慧詩摘銅】「牛下女車神」兩屆奧運奪牌創歷史　李慧詩：港人13年來支持化力量

▲ 李慧詩繼2012倫敦奧運凱林賽銅牌後，相隔9年後在東京奧運爭先賽再摘下銅牌。

港隊代表李慧詩今早（8日）在東京奧運場地單車女子爭先賽摘下銅牌，相隔9年後再次贏得奧運獎牌，亦是港隊在今屆東京奧運第6面獎牌。

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李慧詩在賽後接受傳媒訪問，指自己在比賽期間每天一直控制自己不要擔心另一天，又要感謝家人在疫情時從來不會要求見我，

因為我一直不能離開體院，他們一直跟我說只要畀心機比賽就可以。

在上周四（5日）舉行的女子凱林賽，李慧詩在準決賽因戰術失誤未能突圍「包廂」，只能以第5名衝線，無緣衝擊獎牌。她承認當時自己做錯一個動作以致失誤，否則應該可以取得獎牌，感到十分可惜。她說：

凱林賽輸咗嘅時候，教練同我講，Olympic games係一個Game，係遊戲。

在其後的爭先賽，李慧詩不斷勸自己不要大意，坦言有時壓力很大，自己不願意說出來，

有時比賽時做不到放開自己，今日放開去比賽，即使有時戰術未必好完善，但會告訴自己是可以的，雖然今次只取得第3名，但實現了我一半的願望。

連同2012倫敦奧運和2016里約奧運，李慧詩是第3年出戰奧運。她指，今次比賽最大突破是相信每位工作人員，給予她很大的信心，而跟她一起訓練的隊友與她在最艱難時候捱過，十分感激他們。李慧詩又提到，今次比賽學懂照顧自己，

因為之前一直好忙要做不同的事，但過去2星期跟自己要愛識自己多一些，才會有力向前走，自己成為自己最愛的人。

李慧詩又感謝香港市民關注她的比賽，又明言過去13年若沒有市民陪她走，沒有可能站上頒獎台，

我著住香港隊嘅衫，有你哋咁多人嘅力量，我會盡量將每句加油轉化成動力。

她又明白大家會對她有很大的期待，自己亦一樣，希望取得獎牌、甚至金牌，

人生就係咁，我哋好用力去完成一件事，雖然結果未如理想，起碼我們盡力過，無悔，不要後悔。

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責任編輯：陳子謙、曾卓鋒