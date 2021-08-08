【李慧詩摘銅】 郭基輝支持港單車科研加碼至1000萬　中四女學生封李慧詩為「女神」

▲ 今（8日）早舉行的東京奧運場地單車女子爭先賽，大批市民到觀塘一個商場，見證港隊代表李慧詩勇奪獎牌。港協暨奧委會副會長霍啟剛及新鴻基地產發展執行董事郭基輝亦有到場支持。（梁偉榮攝）

今（8日）早舉行的東京奧運場地單車女子爭先賽，港隊代表李慧詩勇奪銅牌。到觀塘商場觀戰的港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，為李慧思感到十分驕傲，亦對港隊收獲6面奧運獎牌感到很滿意及開心；新鴻基地產發展執行董事郭基輝亦指，私人名義支持香港體育學院與香港科技大學合作支持港單車手科研項目，會由600萬加碼至1,000萬。另有在場市民表示，希望港人在奧運過後都能繼續關心香港運動員。

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對於今屆奧運香港收穫6面獎牌，霍啟剛形容「非常非常滿意，亦是非常非常開心」，又表示為本港體育界帶來很大反思，他透露，每屆奧運會完結後，奧委會都會作一次檢討，包括港府對整體體育界的支持，他透露稍後施政報告會聯同體育界向港府增取更多資源：「直接關注的是運動員的福利及獎賞，但更加重要是背後的團隊，例如科研、心理醫生、物理治療或教練，另一方面希望鼓勵全民參與體育。」

被問到會否額外獎勵李慧詩奪銅，單車愛好者郭基輝沒有正面回應，但表示早前捐助600萬港元，讓香港體育學院與香港科技大學合作開展運動空氣動力科研計劃，會加碼至1,000萬：「對運動員的一次性的獎金及獎勵是緊要，不過一直在幕後支持的資金一樣咁緊要，因為運動員的成績除咗佢哋努力之外仲有好多唔同嘅因素，希望可以在不同項目為運動員研發不同的武器及戰衣。」

▲ 港協暨奧委會副會長霍啟剛（右）及新鴻基地產發展執行董事郭基輝（左）亦有到場支持。（梁偉榮攝）

今年中四的徐家兩姊妹高呼李慧詩為其「女神」，對於李慧詩於四強賽事中先失利，她們表示：「成績唔重要，最重要係佢付出嘅努力，或者佢同對手有年齡上嘅差距，我相信對佢信心都有啲影響，但我覺得佢付出左100%嘅努力，見到佢堅持落去係好值得香港人去學習。」

徐妹妹又提到，其學校有同學學習劍擊，但用作練習健身房卻沒有冷氣，「你知劍擊要著好多衫，真係好熱」，她認為港府支持香港運動員「可能都係未夠」，認為港府「一定要喺運動員年輕嘅時候好好幫佢哋裝備」。她們表示，留意到今年香港人對港運動員的凝聚力及關心都強了很多，強調希望港人在奧運過後都能繼續關心香港運動員及其他賽事，例如在九月舉行的全運會，「最簡單follow下佢哋嘅Instagram，睇吓佢哋嘅動向。」

▲ 就讀中四的徐姊妹封李慧詩為其「女神」。（鄧凱文攝）

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記者：鄧凱文、曾卓鋒