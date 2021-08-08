【5000元消費卷】陳茂波強調商戶不容額外收費　籲市民要做精明消費者

▲ 財政司司長陳茂波呼籲，任何時候也要做精明的消費者，最重要是貨比三家、格價睇單；精明消費、享受優惠。（財政司司長網誌）

首期電子消費券本月1日起可領取使用。財政司司長陳茂波今日（8日）發表網誌，提及近日走訪商場和商戶，市面呈現著久違的熱鬧氣氛，更引商店職員指發放消費券後是「旺丁又旺財」。他提到，消費卷做到讓市民普遍受惠及提振經濟效果，冀達到第三目的為推動電子支付。他強調，消費卷不存在最低消費要求，亦不容許額外收費。他呼籲市民要做精明醒目的消費者，一起受惠於消費券帶來的效益。

陳茂波表示，留意商場等地方過去一周人流明顯增加，有些地方甚至是人頭湧湧，餐廳訂位也不容易，他看到市面的情況和市民的反應，達成推動消費券的第一個目的「讓市民普遍受惠」。他亦表示，聽到商店職員說近來人流明顯增加，發放消費券後是「旺丁又旺財」，部份消費者明顯「疏爽」了，有些更是加碼消費，用在吃喝玩樂的開支增加，商戶的生意也有所提升，故認為推動消費券第二個目的「提振經濟、支持就業」有正面效應。

陳茂波指，希望通過消費券計劃達成第三個目的，就是推動電子支付的廣泛應用及發展，為本港數碼經濟轉型打穩基礎。他表示，在消費券和政府的非接觸式付款資助計劃所推動下，加上儲值支付工具營運商的優惠，根據政府最新掌握的數字，截至7月底，即消費券發放前夕，4家儲值支付平台合共新增了超過220萬個消費者帳戶，並增加了逾4.8萬個接受電子支付的商戶。消費券發放以來，市場上絕大部份的電子支付交易都大致暢順，市民「用得爽」，商戶「收得Happy」。

他亦指，消費券計劃讓市民選擇切合自己需要的儲值支付營運商，促進了不同支付平台之間的競爭，也讓電子支付獲得了廣泛札根的土壤。我期待儲值支付工具營運商未來會繼續降低收費及改善服務質素，以擴大客戶群，而電子支付在香港將持續蓬勃發展。網上購物、電子支付是未來零售發展的大趨勢，也可說是商店吸引消費者的必備元素，如果現在還未安裝電子支付的商戶，希望也把握機會盡快安裝，以抓緊未來數月陸續發放消費券時所釋放的消費力量。

對於首周推出消費券後出現不少爭議，陳茂波回應指無論是什麼措施或新服務，推行初期都難免出現一些須關注或處理的情況，強調任何時候也要做精明的消費者，面對商戶的不同優惠時要留意相關條款，按個人需要及喜好作考量，最重要是貨比三家、格價睇單；精明消費、享受優惠。他指出，使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費。如果有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將作出跟進。無論是使用消費券購物，抑或是以電子支付方式結帳，呼籲市民可參考精明消費三步曲：睇貨價、睇支付、睇單據。

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責任編輯：曾卓鋒