【李慧詩摘銅】李慧詩成首位2屆奧運奪牌港將　單車生涯經歷傷患和恩師離世考驗

▲ 李慧詩（右）於女子爭先賽奪得一面銅牌，再次站上奧運頒獎台。（路透社）

「我有信心再奪獎牌！」人稱「牛下女車神」的李慧詩沒有令大家失望，說得出、做得到，今日（8日）於女子爭先賽奪得一面銅牌，再次站上奧運頒獎台。過去獲獎無數的李慧詩，其單車生涯並非一帆風順，曾經歷傷患差些要退役、因教練離世一度想放棄參加東京奧運，但她最終克服重重難關，成就今天首位2屆奧運奪牌的香港運動員。

李慧詩患有先天性貧血症，自小體質較同齡人差，每次高強度訓練和比賽後，都需要大量時間休息。李慧詩自小家境清貧，因在牛頭角下邨長大，因而被稱為「牛下女車神」。其父親以小販工作賺錢養育三兄妹，小孩們也需要擔任「伙記」，其中李慧詩便是負責賣紙巾。

李慧詩在2004年會考畢業後，決定投入全職單車運動員。兩年後當時18歲的她，在一次公路訓練期間，為了避開橫空出現的狗隻，左手嚴重骨折，三度接受手術都不成功，總教練沈金康曾經勸她退役。不過，李慧詩未有放棄，堅持訓練，證明自己仍有資格留在港隊，並於2010年廣州亞運500米計時賽以33秒945打破亞洲紀錄，取得首面亞運金牌。

2012年可謂李慧詩的生涯高峰期之一，她首次踩入倫敦奧運，便於凱林賽贏得銅牌一戰功成，為香港取得當時歷來第3面奧運獎牌。一年後，她在白俄羅斯世界場地單車錦標賽，在500米計時賽力壓多名世界高手奪金，成為香港首位女代表披上彩虹戰衣。

至2016年里約奧運，當時29歲的李慧詩，被總教練沈金康形容已到達運動員黃金年齡，賽前被寄予厚望再奪牌。可是，李慧詩因為在凱林賽次圈與澳洲選手「炒車」最終以第7名完成比賽，而其後的爭先賽亦只得第6名。

同年10月李慧詩再受沉重打擊，由2012年起一直陪伴她的港隊前教練普林俊，因隱性心臟病發離世，令李慧詩未能夠走出傷痛，一度想放棄參加東京奧運，「無人會理解我的難過，我想用點時間放下一些事。」

一年後，李慧詩在2017年亞洲室內運動會結束後，宣布暫時不參予任何比賽，重返校園讀書，成為浸會大學創意及專業寫作系學生。不過，內心的「單車火」還是把她帶回賽場，數個月後李慧詩同時以教練助理和隊員身份出戰2018年雅加達亞運，取得兩金一銀的佳績。

由2018年6月起，李慧詩連續20個月在爭先賽上未嘗一敗，不敗戰績亦為香港單車隊在東京奧運爭取到兩個席位。她出發前揚言有信心再奪獎牌，而她亦沒有食言，為香港單車隊再添獎牌，亦是首位分別於兩屆奧運會奪得獎牌的香港運動員。

李慧詩早前曾透露計劃今年出戰奧運、全運會及世錦賽後，10月起開始淡出車壇。她感恩能夠繼續比賽，所以珍惜每一個上場機會，無論贏或輸都是一次難忘的經驗。

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責任編輯：陳子謙