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【資優教育】崇正中學新學年增設資優班　學生可按能力「跳級」考英國公開試 

社會 13:02 2021/08/08

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崇正中學將於新學年開設資優班。（黃悅晴攝）

崇正中學新學年將增設「資優班」，為資優學童提供以英國國際普通中學教育文憑考試（IGCSE）及預科（A-Level）為基礎的課程，設7至13年級別，即相當於本港中一至中七級的課程，學生可按照能力跳級及報考課程。 

想入讀資優班的學生須通過入學測試及特定的評估，內容包括理解、記憶、表達能力等方面，教師會按學生的學習能力及進度教學，學生亦可按他們的能力「跳級」，如學生能力足夠，不論歲數均可報考IGCSE或AL。學校現正招收有意入讀資優班別的學生，學費與學校一般班學費相同，為13.3萬元至15.5萬元。 

資優班學術總監李玉娟表示，資優學童於一般學校上課時，或未能好好發掘他們的才能，以其兒子為例，今年僅10歲，已於IGCSE考獲5科優良成績，獲2科A*、兩科A及一科B，但原來他上課時經常發白日夢：「上堂學嘅佢全部都識，所以會覺得好悶，經常會郁嚟郁去；學校做嘅功課佢全部都識，會問我既然都識點解要做。」她表示，資優班題會因材施教，上課多以討論式、提問式進行，學生亦不用浪費時間重覆學習已明白的知識。李玉娟又透露，目前已招募約20名老師教授資優班。 

另外，崇正中學課程總監張紫伶表示，學校計劃不會為資優班同學安排功課，讓他們可以於課餘時間發展自己興趣及潛能。 

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記者：黃悅晴

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