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【MIRROR成員】Anson Kong單飛上紅館　太極憶離世成員唐奕聰淚崩

娛樂 13:25 2021/08/08

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AK任太極演唱會嘉賓。

極度資深的太極樂隊昨晚開始兩場紅館演唱會，得到群星拱照，包括張敬軒、鄭中基、小肥、周慧敏等紛紛任嘉賓，而MIRROR成員Anson Kong江熚生壓軸出場，焫著全場觀眾。

另一重點嘉賓就有人氣男團MIRROR成員AK（Anson Kong），AK更是首以個人身份上紅館。

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AK昨晚任壓軸嘉賓。

AK於Encore時段登場，他跟太極主音雷有輝合唱《Ignited》，以Rock版焫著觀眾，氣氛熾熱。演唱後太極叫AK下次帶齊MIRROR其他兄弟上台，AK笑著答應。

AK又指好開心可以跟前輩分享紅館舞台，覺得好好玩，客席鼓手KR指AK百忙之中抽空做嘉賓，更會做足兩場，非常抵讚！

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早前成員Gary Tong突然離世，雷有輝台上感觸道：「夾Band 30年，都係第一次台上少一個人，但他其實一直都在每個人心入面。」繼而唱出《今天應否失去你》。

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成員分別道出心聲，並指即使少了隊友都會堅持行落去！而Gary太太亦在場！眾人唱出《一生不再說別離》時，Patrick難忍淚水，痛哭至不能唱歌，場面感人！

同場加映：MIRROR演唱會

撰文 : TOPick柴犬出動

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