【新冠肺炎】今日新增兩宗輸入個案由美國及日本抵港 一人已接種復必泰
社會 14:16 2021/08/08
本港今日(8日)新增2宗新冠肺炎確診個案，全部均屬輸入個案，分別由美國及日本抵港。至今本港個案累計12,014宗，包括12,013宗確診個案及一宗疑似個案。
今日新增兩宗輸入個案，分別由美國及日本抵港：
- 第12,013宗：30歲男子，8月6日發病，由美國抵港，早於4月1日及4月22日在美國接種兩劑復必泰疫苗
- 第12,014宗：22歲女子，一直無病徵，由日本抵港，入住西營盤華美達海景酒店
昨日(7日)多7宗輸入個案，病人由美國、坦桑尼亞、奧地利、西班牙及法國抵港，部曾接種一劑或兩劑新冠疫苗，包括6人早已於港接種疫苗。詳情請見【下一頁】
政府提醒市民，將海外地區重新劃分為高、中、低3個風險組別，按風險程度實施相應的登機、檢疫及檢測要求，有關安排將於明日（9日）起開始實施，以及適用於12歲以下小童，同時公布將由8月18日起，在機場為合資格抵港人士提供自費血清抗體測試服務。詳情即看【下一頁】
同場加映，30多歲男子患肝癌，港大研究人工智能助診斷：
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記者：陳正怡