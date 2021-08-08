【七公主】黃翠如為角色減十磅演出　衛志豪狂操爆肌獲讚賞

▲ 衛志豪操肌演《七公主》。

明天（8月9日）播出《七公主》》除加插劍擊情節向香港運動員致敬外，還有破格劇情，以另類手法帶出熱血勵志信息。為令角色人物更突出，黃翠如瘦身十磅配合強悍律師角色，更激勵了衛志豪（Michael）狂操爆肌鋼條身形客串一角。

Michael十分珍惜每次劇集的演出機會，他笑言是次發力狂減20磅苦練鋼條身形，全因編審Joe完成劇本圍讀後信心十足地跟他說：「你拍時會有六舊腹肌！」

Michael透露一向有做Gym習慣，只是為了拍劇效果加多幾錢肉緊，節食兼操肌雙管齊下，三個月內勁減20磅，但他呼籲沒有專人指導下切勿仿傚。

▲ 操肌見成果。

他指：「當時主要一日食一餐，兩隻去皮雞脾加飯，及推所有飯局。至少隔日去Gym操一操，每次兩、三個鐘，主要舉重、推胸、推背、手瓜、二頭同三頭肌，最後再加跑步。」

Michael笑言原本只有第一場戲需要剝衫，但因導演及監製不想浪費他的操肌成果，臨時決定餘下的兩場戲也讓其赤膊上陣；問到為何角色剝衫度如此高時，他即大賣關子：「劇情需要，不是亂除，到時睇就會明。」

▲ 黃翠如演律師。

女主角黃翠如雖然已十分纖瘦，但由於她飾演的顧靈珊性格較強悍，Joe為了令角色性格更突出，與翠如商量後表示希望她減多十磅營造更削更冷效果。為此翠如刻意嚴控飲食，並在短時間內減掉十磅。

她說：「好多工作人員都好奇我突然之間瘦咁多，大家好關心我。這套劇都幾大挑戰，因為角色要板起面，或者太入戲，拍到後期我一直瘦落去，有一段時間肥不來，幸現在已經回復正常體重。今次真係好多好玩地方，希望觀眾會鍾意。」