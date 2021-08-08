【東京奧運】曾被高中老師勸放棄游泳專注學業　加國女飛魚奪1銀2銅：感謝你說我沒前途

▲ 加拿大女飛魚分享自己曾遭老師質疑能力，幸好她堅持訓練，終游出佳績。

加拿大女泳將Penny Oleksiak在今屆奧運奪得1銀2銅佳績，成為該國「獎牌王」。她日前在社交媒體上發文，「感謝」高中老師勸她放棄游泳專注學業，激勵她發奮實現夢想。

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曾被老師勸放棄學業

現年21歲的Penny，在東奧4x100米自由式接力、4x100米混合式接力及200米自由式比賽中，分別獲得1銀2銅的佳績。她日前發現自己成為加拿大奪最多獎牌的選手，在社交媒體上發文「感謝」老師，

感謝老師勸我放棄游泳專注學業，又指游泳沒前途，這激勵我實現夢想。

她隨後補充，自己的姐姐也是一名老師，過往學業生涯中遇過的大部份老師，都像姐姐一樣充滿鼓勵性，只有那名高中老師不斷打擊她。對於阻礙她追尋夢想的人，Penny選擇不理會對方的意見，「只要你喜愛做那樣事情，你就會做得好。不要想太多，直接去試一試」。

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將阻力化成動力

Penny堅持訓練，終在奧運游出好成績，奪得3塊獎牌。她指現時充滿信心，感受到從家人及朋友而來的支持，期待未來再次代表加拿大出戰。

我期望自己可以不斷創造歷史，留下難以打破的紀錄。我亦希望成為小朋友的榜樣，鼓勵他們追尋夢想。

能夠將阻力化成動力，不少網民都為之感動，「這是最好的方法證明老師錯了」、「永遠不要放棄夢想」、「老師說妳游不到去任何地方，結果妳游進了奧運」、「要繼續追尋夢想」。

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責任編輯：王明芳