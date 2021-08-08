【國際母乳餵哺周】陳肇始：配方奶製造商大多無遵《香港守則》建議　提供母乳餵哺全面資訊

▲ 食衞局局長陳肇始前年出席「國際母乳哺育周2019」，呼籲社會各界支持母乳餵哺。（照片由食衞局提供）

踏入國際母乳餵哺周，食衞局局長陳肇始表示早於2017年已推《香港配方奶及相關產品和嬰幼兒食品銷售守則》(《香港守則》)，惟至今延伸品牌交叉推廣十分常見，直言大部分配方奶製造商於收集有關母乳及配方奶餵哺資訊中，未有遵照《香港守則》的建議，政府將繼續與業界保持緊密溝通，鼓勵業界遵從守則的指引。

食衞局局長陳肇始撰寫局長網誌，提到政府已於2017年推行《香港守則》，就供36個月以下嬰幼兒使用的配方奶和相關產品及食品推廣良好的銷售手法；衞生署前年委託一項研究指，媒體廣告總數中推廣供36個月以下嬰幼兒使用的配方奶，由2016年的45%大幅下降至8.6%。

而本港推廣嬰幼兒配方奶的廣告開支亦從2015年的31億元減至2019年的21億元；同樣相關36個月以下配方奶廣告開支百分比從2015年的93.5%大幅下降至2019年的9.5%。

不過她指，交叉推廣延伸品牌十分常見，從配方奶製造商網頁收集與母乳餵哺和配方奶餵哺相關的資訊及素材中，大部分沒有遵照《香港守則》的建議包含全面性和不偏不倚的資訊，例如描述以全母乳餵哺和持續母乳餵哺的重要性、採用奶瓶餵哺的負面影響、妥善預備及使用配方奶的指示等。

陳肇始補充，政府亦就嬰幼兒配方產品的營養成分組合及營養標籤備有技術指引，規定相關產品有恰當的成分組合，以保障嬰兒健康。政府將會繼續積極爭取與嬰幼兒營養相關界別的支持，並與業界保持緊密溝通，鼓勵業界遵從守則的指引，確保母親能於不受商業影響的情況下，就嬰兒餵哺作出最佳知情決定。

她續指，已於各政策局及部門積極實施「母乳餵哺友善工作間」政策，包括容許授乳員工在產後最少一年內利用授乳時段擠母乳等，目前已有超過75個政策局、部門及相關機構實施。而公共交通工具包括港鐵和新渡輪等，亦已於公眾位置設立育嬰間。

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記者：陳正怡