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【超感應學園】姜濤台劇演大膽出浴戲　姜B激罕赤裸上身大騷肌肉【多圖】

娛樂 15:41 2021/08/08

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姜濤首挑戰出浴場面。

MIRROR成員近日接連衝出香港！繼港版《大叔的愛》將於今年秋季將在日本播出後，《男排女將》會於美國安排播出，姜濤和Anson Lo合演台灣校園劇集《超感應學園》，亦於昨日（7號）在台灣八大戲劇台播出。

《超感應學園》於去年開拍，姜濤和Anson Lo並赴當地演出，而日前電視台發放與劇集相關的劇照、預告及海報，已令不少鏡粉充滿期待。

【MIRROR成員】姜濤新歌送予離世知己　深夜發文難掩傷感：真係有啲攰

《超感應學園》是校園奇幻劇，講述具有靈異體質的男大生「石頭」（蔡凡熙飾），死而復生後與陰間引路人「方小路」（劉奕兒飾）及「超自然感應社」社員攜手合作，助未完成心願的靈魂了卻遺憾。

激罕出浴

昨晚《超感應學園》播出，不少片段及內容亦陸續流出，其中姜濤在第一集已經出場，集中講他跟石頭的關係。

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姜濤有不少對白，並大展流的台腔國語，不少姜糖大讚姜B講國語十分可愛。

而姜濤最大突破，是向來惜肉如金的他，首次挑戰出浴戲，更要裸露上身，露出胸肌，劇中講他在更衣室邊洗頭邊跟同學對話，姜B除「打開心口」，還要把頭洗濕，露出額頭，十分性感。

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姜son合體

此劇並有Anson Lo演出，但暫未出場，據知角色與姜B一樣是香港僑生，但官網就暫未有Anson Lo的角色資料。

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從劇照中可見，他將與姜濤一樣以校服Look登場，青春逼人，毫無違和感。

而姜濤和Anson Lo合唱的劇集歌曲亦已登場，可一聽二人的國語唱腔。

同場加映：Anson Lo訪問

    

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