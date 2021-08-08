【貧富懸殊】羅致光：香港有貧富懸殊是不爭事實　除稅及福利後64個經濟體中仍排48位

▲ 勞工及福利局局長羅致光指香港有貧富懸殊的問題，已是一個不爭的事實，但希望公眾在分析與評論時，採取一個客觀與較為公平的比較。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光今日（8日）在網誌談及貧富懸殊，指香港有貧富懸殊的問題，已是一個不爭的事實，但希望公眾在分析與評論時，採取一個客觀與較為公平的比較。他指，以除稅及福利轉移後計算的堅尼系數，與國際比較較為公平，本港於在64個經濟體系中排名48，仍是處於最高的三分一之中。

羅致光指，過往不少的國際比較都是以香港的稅前和福利轉移前的堅尼系數，與其他國家或地區的除稅及福利轉移後的堅尼系數比較。

他舉例，瑞士洛桑國際管理學院所發表的《世界競爭力年報》（World Competitiveness Yearbook）在2020年的報告中，仍是採用香港的稅前和福利轉移前的堅尼系數，在64個經濟體系中，香港排行第60；不過在2021年的報告中，改為採用香港的除稅及福利轉移後有經濟活動的住戶人均收入的堅尼系數，香港排名升了12位，排行48，顯示香港的貧富懸殊在64個經濟體系中，仍是處於最高的三分一之中。

他稱，即使統計處於2007年之後每5年都有公布其他堅尼系數數字，一般傳媒卻仍只會聚焦稅前和福利轉移前的堅尼系數，以凸顯香港的「貧富懸殊」問題「嚴重」。

他續說，一般學者、傳媒與時事評論員仍習慣以香港的稅前和福利轉移前的堅尼系數，與其他已發展國家或地區的除稅及福利轉移後的堅尼系數比較，作為評論特區政府政策的前提，可說是蘋果與橙的比較，卻習非成是。他希望公眾在分析與評論時，採取一個客觀與較為公平的比較。

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責任編輯：徐紹軒