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【東京奧運】港隊共奪1金2銀3銅創史上最佳　一文看清香港運動員各項成績

社會 17:53 2021/08/08

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熱門 李慧詩 東京奧運 智能愛人 5000元消費券 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

港隊今屆派出46名運動員或替補運動員，出戰東京奧運13個體育項目。

東京奧運今晚（8日）正式閉幕，港隊今屆派出46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目。經過逾2星期的比賽，港隊共奪得1金2銀3銅，創歷屆以來最佳成績；同時亦有不少運動員突破自己，打破自己或所屬體育項目的最佳成績。TOPick新聞整合每名運動員在今屆奧運的成績，亦會未來繼續跟進港隊未來比賽情況，為每位運動員打氣。

游泳

香港游泳隊是今屆港隊各個項目的「大戶」，一共派出2男7女出戰10個賽項。今屆港隊有3名泳手達A標成績直入奧運，包括第二征奧的何詩蓓、「4朝元老」歐鎧淳及首度參賽的何甄陶。

項目 港隊代表 成績 時間
男子50米自由泳 何甄陶 初賽（第32名） 22秒45
男子100米自由泳 何甄陶 初賽（第34名） 49秒49
女子100米自由泳 何詩蓓 銀牌 52秒27
女子200米自由泳 何詩蓓 銀牌 1分53秒92
女子50米自由泳 何詩蓓 準決賽（因傷退賽） /
女子100米背泳 歐鎧淳 初賽（第26名） 1分01秒07
女子4x100米自由泳接力 歐鎧淳、鄭莉梅、譚凱琳、何南慧 初賽（第15名） 3分43秒52
女子4x200米自由泳接力 / 棄權 /
女子4x100米混合泳接力 鄭莉梅、何詩蓓、黃筠陶、楊珍美 初賽（第13名） 4分02秒86
男子10公里馬拉松游泳賽 方胤 第22名 1小時58分33秒4

田徑

香港田徑隊派出1男1女出戰，其中港隊競步「一姐」34歲的程小雅曾兩度嘗試衝擊奧運惟未竟成功，直至今年7月初憑積分成功出線，花了整整11年才完成夢想。至於陳仲泓是香港首位男子運動員參加奧運會跨欄項目。

項目 港隊代表 成績 時間
男子110米欄 陳仲泓 初賽第38名 14秒23
女子20公里競步賽 程小雅 第35名 1小時37分53秒

羽毛球

香港羽毛球隊今屆取得3個席位，包括男單、女單和混雙，其中作為隊內「三朝元老」的謝影雪將夥拍首戰奧運的鄧俊文出戰混雙；而27歲的港羽「一哥」伍家朗將以8號種子身份出戰單打。

項目 港隊代表 成績
男子單打 伍家朗 分組賽
女子單打 張雁宜 分組賽
混合雙打 鄧俊文/謝影雪 第4名

馬術

香港馬術代表何誕華（夥拍馬匹：Tayberry）透過在亞洲及大洋洲區的個人排名，取得東京奧運參賽資格，亦是首次有香港馬術運動員，在三項賽項目取得奧運參賽資格。　

項目 港隊代表 成績
三項賽 何誕華 第42名

劍擊

香港劍擊隊歷史性將派出4男4女出戰東京奧運，其中張家朗及江旻憓是第二次踏上奧運舞台；其餘6人包括男子花劍張小倫、蔡俊彥、吳諾弘；女子重劍朱嘉望、佘繕妡、連翊希，則是首戰奧運。

項目 港隊代表 成績
男子花劍個人賽 張家朗 金牌
蔡俊彥 16強
張小倫 64強
男子花劍團體賽 蔡俊彥、張家朗、 張小倫、吳諾弘 第7名
女子重劍個人賽 江旻憓 8強
佘繕妡 64強
連翊希 64強
女子重劍團體賽 江旻憓、佘繕妡、 連翊希、朱嘉望 第7名

高爾夫球

香港高爾夫球代表陳芷澄（Tiffany）以國際高爾夫球總會（IGF）第48位的排名，以首60名球手身份鎖定奧運資格，繼2016里約奧運後再戰奧運。

項目 港隊代表 成績 分數
女子組 陳芷澄 第50名 290桿（低標準1桿）

體操

香港「跳馬王子」石偉雄相隔9年後再出戰奧運，並以2個難度分達6分的「李世光跳」動作出戰。

項目 港隊代表 成績 分數
跳馬 石偉雄 資格賽第12名 14.274分

單車

香港單車隊派出6人（5女1男）出戰今屆奧運，其中「牛下女車神」李慧詩第3度征戰，將會與隊友李海恩參加爭先賽和凱林賽。而單車隊唯一男子代表蔡曉鋒將參加男子公路賽。

項目 港隊代表 成績
男子公路賽 蔡曉鋒 未能完成
女子爭先賽 李慧詩 銅牌
女子爭先賽 李海恩 資格賽第28名
女子凱林賽 李慧詩 第8名
女子凱林賽 李海恩 首圈
女子麥迪遜賽 逄瑤、梁寶儀 第13名（未能完成）
女子全能賽 逄瑤 第18名

空手道

今屆東京奧運新增空手道項目，唯一香港代表劉慕裳出戰女子個人賽事。目前世界排名第4位的劉慕裳，以排名積分前4名的資格取得奧運入場券。

項目 港隊代表 成績
女子個人形 劉慕裳 銅牌

賽艇

洪詠甄在5月初憑著亞洲及大洋洲奧運資格賽總成績第7名，奪得賽艇隊唯一張入場券，亦延續自1992年起每屆奧運都有賽艇運動員參賽的「傳統」。

項目 港隊代表 成績 時間
女子單人雙槳 洪詠甄 第23名 8分02秒79

帆船

香港派出1男2女出戰帆船隊，包括2位滑浪風帆代表陳晞文及鄭俊樑，以及首戰奧運的洛雅怡。

項目 港隊代表 成績
男子滑浪風帆RS︰X組 鄭俊樑 第13名
女子滑浪風帆RS︰X組 陳晞文 第8名
女子激光雷射型 洛雅怡 第39名

乒乓球

今屆奧運新增混合雙打，香港乒乓球隊取得7個奧運參賽資格，寫下歷史新一頁，包括男、女子團體賽資格；男、女子各2個單打席位，以及混雙一個席位。

項目 港隊代表 成績
男子單打 黃鎮廷 第3圈
男子單打 林兆恒 第3圈
女子單打 杜凱琹 8強
女子單打 蘇慧音 次圈
混合雙打 黃鎮廷/杜凱琹 8強
男子團體賽 黃鎮廷、林兆恒、何鈞傑 16強
女子團體賽 杜凱琹、蘇慧音、李皓晴 銅牌

三項鐵人

香港代表奧斯卡（Coggins Oscar）今年4月在日本甘日市舉行的亞洲賽得第4，雖無緣以亞洲冠軍身份直接取得奧運入場券，但扣取已獲資格的日本選手後，仍以以亞洲第1的身份取得入場券。現年22歲的奧斯卡將是東奧三鐵項目最年輕選手。

項目 港隊代表 成績 時間
男子組 奧斯卡 第33名 1小時48分55秒

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙

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