【東京奧運】港隊共奪1金2銀3銅創史上最佳 一文看清香港運動員各項成績
東京奧運今晚（8日）正式閉幕，港隊今屆派出46名運動員或替補運動員，出戰13個體育項目。經過逾2星期的比賽，港隊共奪得1金2銀3銅，創歷屆以來最佳成績；同時亦有不少運動員突破自己，打破自己或所屬體育項目的最佳成績。TOPick新聞整合每名運動員在今屆奧運的成績，亦會未來繼續跟進港隊未來比賽情況，為每位運動員打氣。
游泳
香港游泳隊是今屆港隊各個項目的「大戶」，一共派出2男7女出戰10個賽項。今屆港隊有3名泳手達A標成績直入奧運，包括第二征奧的何詩蓓、「4朝元老」歐鎧淳及首度參賽的何甄陶。
|項目
|港隊代表
|成績
|時間
|男子50米自由泳
|何甄陶
|初賽（第32名）
|22秒45
|男子100米自由泳
|何甄陶
|初賽（第34名）
|49秒49
|女子100米自由泳
|何詩蓓
|銀牌
|52秒27
|女子200米自由泳
|何詩蓓
|銀牌
|1分53秒92
|女子50米自由泳
|何詩蓓
|準決賽（因傷退賽）
|/
|女子100米背泳
|歐鎧淳
|初賽（第26名）
|1分01秒07
|女子4x100米自由泳接力
|歐鎧淳、鄭莉梅、譚凱琳、何南慧
|初賽（第15名）
|3分43秒52
|女子4x200米自由泳接力
|/
|棄權
|/
|女子4x100米混合泳接力
|鄭莉梅、何詩蓓、黃筠陶、楊珍美
|初賽（第13名）
|4分02秒86
|男子10公里馬拉松游泳賽
|方胤
|第22名
|1小時58分33秒4
田徑
香港田徑隊派出1男1女出戰，其中港隊競步「一姐」34歲的程小雅曾兩度嘗試衝擊奧運惟未竟成功，直至今年7月初憑積分成功出線，花了整整11年才完成夢想。至於陳仲泓是香港首位男子運動員參加奧運會跨欄項目。
|項目
|港隊代表
|成績
|時間
|男子110米欄
|陳仲泓
|初賽第38名
|14秒23
|女子20公里競步賽
|程小雅
|第35名
|1小時37分53秒
羽毛球
香港羽毛球隊今屆取得3個席位，包括男單、女單和混雙，其中作為隊內「三朝元老」的謝影雪將夥拍首戰奧運的鄧俊文出戰混雙；而27歲的港羽「一哥」伍家朗將以8號種子身份出戰單打。
|項目
|港隊代表
|成績
|男子單打
|伍家朗
|分組賽
|女子單打
|張雁宜
|分組賽
|混合雙打
|鄧俊文/謝影雪
|第4名
馬術
香港馬術代表何誕華（夥拍馬匹：Tayberry）透過在亞洲及大洋洲區的個人排名，取得東京奧運參賽資格，亦是首次有香港馬術運動員，在三項賽項目取得奧運參賽資格。
|項目
|港隊代表
|成績
|三項賽
|何誕華
|第42名
劍擊
香港劍擊隊歷史性將派出4男4女出戰東京奧運，其中張家朗及江旻憓是第二次踏上奧運舞台；其餘6人包括男子花劍張小倫、蔡俊彥、吳諾弘；女子重劍朱嘉望、佘繕妡、連翊希，則是首戰奧運。
|項目
|港隊代表
|成績
|男子花劍個人賽
|張家朗
|金牌
|蔡俊彥
|16強
|張小倫
|64強
|男子花劍團體賽
|蔡俊彥、張家朗、 張小倫、吳諾弘
|第7名
|女子重劍個人賽
|江旻憓
|8強
|佘繕妡
|64強
|連翊希
|64強
|女子重劍團體賽
|江旻憓、佘繕妡、 連翊希、朱嘉望
|第7名
高爾夫球
香港高爾夫球代表陳芷澄（Tiffany）以國際高爾夫球總會（IGF）第48位的排名，以首60名球手身份鎖定奧運資格，繼2016里約奧運後再戰奧運。
|項目
|港隊代表
|成績
|分數
|女子組
|陳芷澄
|第50名
|290桿（低標準1桿）
體操
香港「跳馬王子」石偉雄相隔9年後再出戰奧運，並以2個難度分達6分的「李世光跳」動作出戰。
|項目
|港隊代表
|成績
|分數
|跳馬
|石偉雄
|資格賽第12名
|14.274分
單車
香港單車隊派出6人（5女1男）出戰今屆奧運，其中「牛下女車神」李慧詩第3度征戰，將會與隊友李海恩參加爭先賽和凱林賽。而單車隊唯一男子代表蔡曉鋒將參加男子公路賽。
|項目
|港隊代表
|成績
|男子公路賽
|蔡曉鋒
|未能完成
|女子爭先賽
|李慧詩
|銅牌
|女子爭先賽
|李海恩
|資格賽第28名
|女子凱林賽
|李慧詩
|第8名
|女子凱林賽
|李海恩
|首圈
|女子麥迪遜賽
|逄瑤、梁寶儀
|第13名（未能完成）
|女子全能賽
|逄瑤
|第18名
空手道
今屆東京奧運新增空手道項目，唯一香港代表劉慕裳出戰女子個人賽事。目前世界排名第4位的劉慕裳，以排名積分前4名的資格取得奧運入場券。
|項目
|港隊代表
|成績
|女子個人形
|劉慕裳
|銅牌
賽艇
洪詠甄在5月初憑著亞洲及大洋洲奧運資格賽總成績第7名，奪得賽艇隊唯一張入場券，亦延續自1992年起每屆奧運都有賽艇運動員參賽的「傳統」。
|項目
|港隊代表
|成績
|時間
|女子單人雙槳
|洪詠甄
|第23名
|8分02秒79
帆船
香港派出1男2女出戰帆船隊，包括2位滑浪風帆代表陳晞文及鄭俊樑，以及首戰奧運的洛雅怡。
|項目
|港隊代表
|成績
|男子滑浪風帆RS︰X組
|鄭俊樑
|第13名
|女子滑浪風帆RS︰X組
|陳晞文
|第8名
|女子激光雷射型
|洛雅怡
|第39名
乒乓球
今屆奧運新增混合雙打，香港乒乓球隊取得7個奧運參賽資格，寫下歷史新一頁，包括男、女子團體賽資格；男、女子各2個單打席位，以及混雙一個席位。
|項目
|港隊代表
|成績
|男子單打
|黃鎮廷
|第3圈
|男子單打
|林兆恒
|第3圈
|女子單打
|杜凱琹
|8強
|女子單打
|蘇慧音
|次圈
|混合雙打
|黃鎮廷/杜凱琹
|8強
|男子團體賽
|黃鎮廷、林兆恒、何鈞傑
|16強
|女子團體賽
|杜凱琹、蘇慧音、李皓晴
|銅牌
三項鐵人
香港代表奧斯卡（Coggins Oscar）今年4月在日本甘日市舉行的亞洲賽得第4，雖無緣以亞洲冠軍身份直接取得奧運入場券，但扣取已獲資格的日本選手後，仍以以亞洲第1的身份取得入場券。現年22歲的奧斯卡將是東奧三鐵項目最年輕選手。
|項目
|港隊代表
|成績
|時間
|男子組
|奧斯卡
|第33名
|1小時48分55秒
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責任編輯：陳子謙